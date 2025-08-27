Ladrões encapuzados voltaram a assaltar farmácia em Santa Cruz

A Farmácia Santo Amaro, localizada na Avenida 2 de Agosto, em Santa Cruz, foi novamente assaltada no último fim-de-semana.

Segundo o DIÁRIO apurou, o furto foi perpetrado na madrugada de sábado, pelas 6h45, tendo os assaltantes partido o vidro da porta para aceder ao interior do espaço.

Os ladrões, ambos encapuzados, com máscara e luvas, levaram o modulo das moedas que continha cerca de 100 euros e danificaram a máquina.

Colocaram-se depois em fuga quando o alarme disparou e acordou também a vizinhança que contactou a Polícia de Segurança Pública de imediato.

A PSP tomou conta da ocorrência e está agora a efectuar diligências para tentar identificar os autores do crime.

A proprietária da farmácia referiu ao DIÁRIO que os meliantes utilizaram o mesmo ‘modus operandi’, pelo que suspeita tratar-se dos mesmos indivíduos que assaltaram a farmácia no dia 19 de Agosto.

Disse ainda que os prejuízos no estabelecimento rondam os 20 mil euros.

A lesada pede mais policiamento na zona, pois acredita que o facto de o posto de polícia estar agora sediado no Caniço poderá ter tido influência no caso. Isto porque em 19 anos de serviço, nunca tinha sido assaltada.