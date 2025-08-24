Santa Cruz continua sem grandes supermercados?

A candidata independente do Juntos Pelo Povo (JPP) à presidência da Câmara do Funchal, Fátima Aveiro, garantiu este sábado, 23 de Agosto, que, se for eleita nas autárquicas de 12 de Outubro, irá empenhar-se para que a capital madeirense tenha “pelo menos mais uma cadeia de supermercados, para baixar o preço dos alimentos”. A declaração foi feita durante uma acção de pré-campanha à porta de um hipermercado no Funchal, onde a candidata defendeu que a autarquia deve ter um papel activo na criação de condições para atrair novas insígnias, fomentando a concorrência e aliviando o orçamento das famílias. Fátima Aveiro lamentou o elevado custo de vida no Funchal e na Região, acusando a Câmara e o Governo Regional de ignorarem “um grave problema” e criticou os alegados entraves à instalação de novas cadeias, lembrando que “há uma cadeia alemã que desde 2023 anunciou que vinha para a Madeira, até fez investimentos nesse sentido e continua sem abrir as lojas anunciadas”.

A promessa gerou imediata reacção nas redes sociais, sobretudo no Facebook, onde dezenas de leitores questionaram a coerência do discurso. Muitos sublinharam que, em 12 anos de governação em Santa Cruz, o JPP não conseguiu atrair nenhuma grande cadeia para a cidade sede do concelho. “Não conseguiram em 12 anos para Santa Cruz, agora vão fazer um milagre”, escreveu Carlo Martins. Décio Pereira acrescentou: “Se não abrem em Santa Cruz vão conseguir noutro concelho!”. Carlos Teixeira resumiu: “Nem S. Cruz tem, quanto mais isto”. Também Nelson Freitas ironizou: “Exactamente como em Stª Cruz! ZERO!”. João Sousa foi mais longe: “É por isto que a política é para trafulhas, há anos que estão em Santa Cruz, pelo menos há 12 anos, nunca sentiram esse sentimento pela população de Santa Cruz, será agora que irão ter pela população do Funchal? Não sejam trafulhas! Façam política séria, a região e o país precisa urgentemente de pessoas sérias e não de populistas baratos”.

Outros comentários insistiram na comparação directa. Carminda Santos perguntou: “Como a que atraíram para a cidade de Santa Cruz?”. Carla Abreu desvalorizou: “Blá blá blá… nem em Santa Cruz fazem o que prometeram!”. Norbina Rodrigues recordou: “Em Santa Cruz nunca fez até hoje, promessas o inferno está cheio”. Miguel Gouveia também ironizou: “Vão trazer a mesma que trouxeram para o centro de Santa Cruz? Infelizmente estes políticos são só promessas!”. Filipe Andorinha lembrou a Mercadona: “St. Cruz já está há 10 anos à espera da Mercadona”. Orlando Ferreira foi mordaz: “Ahahaha estes palhaços da JPP 12 anos na câmara de Santa Cruz não atraíram uma dessas para Santa Cruz ou Caniço, só atraíram postos de combustíveis no Caniço aos amigos Cassianos, mais nada”. Também no dnoticias.pt surgiu uma crítica anónima: “Nem para a sede de concelho se conseguem atrair as que já se encontram na região”.

Esta associação entre promessas para o Funchal e a governação do JPP em Santa Cruz explica-se pelo facto de o partido ter nascido e consolidado a sua base política naquele concelho, onde governa a Câmara desde 2013. A governação do concelho passou a funcionar como vitrina do partido, sendo frequentemente invocada como exemplo do chamado “modelo Santa Cruz”, assente na contenção da despesa, equilíbrio das contas e medidas de apoio social e fiscal. Por isso, todas as promessas feitas noutras localidades, como a iniciativa para atrair mais uma cadeia de supermercados para o Funchal, acabam por ser comparadas com o que o partido conseguiu — ou não conseguiu — implementar em Santa Cruz, reforçando críticas ou expectativas junto do eleitorado.

No que diz respeito aos factos, Santa Cruz é efectivamente a única cidade da Região sem qualquer supermercado das duas maiores insígnias nacionais. O Modelo Continente, do grupo SONAE, tem actualmente 17 lojas na Madeira, incluindo duas no concelho de Santa Cruz — uma no Caniço e outra na Camacha — mas nenhuma na cidade sede de concelho. Já o Pingo Doce, do grupo Jerónimo Martins, possui 14 lojas na Região, com uma no concelho de Santa Cruz, localizada na freguesia do Caniço, precisamente na fronteiriça zona da Cancela. Ou seja, a cidade de Santa Cruz, sede do concelho governado pelo JPP desde 2013, não dispõe de nenhuma loja do Modelo Continente nem do Pingo Doce.

Conclui-se, assim, que a crítica expressa por vários leitores — “nem para a sede de concelho se conseguem atrair as que já se encontram na região” — corresponde à realidade. A cidade de Santa Cruz continua sem supermercados das duas maiores cadeias de distribuição alimentar em Portugal.