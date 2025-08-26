Candidato da CDU a Santa Cruz critica política habitacional do actual executivo

Foi no âmbito de uma acção de pré-campanha eleitoral, levada a cano na manhã de hoje, no Complexo Habitacional do Salão, que o candidato da CDU à Câmara Municipal de Santa Cruz criticou a falta de atenção da autarquia para com os moradores daquele bairro.

Énio Martins, rebatendo a política habitacional levada a cabo pelo actual executivo, apontou algumas falhas e aspectos que têm sido descurados. Conforme podemos ler num comunicado enviou às redacções, o candidato critica o facto de aquele complexo nas zonas altas do concelho ter sido "esquecido por parte do executivo camarário do JPP".

"O que se verifica é que a política de habitação seguida por parte deste município é apenas e só encaixotar pessoas em residências, cobrar a renda e depois não garantir a limpeza do bairro nem dos seus arredores. Estes problemas agravam-se com o aumento do mato seco e árvores que podem causar incêndios e que colocam em risco pessoas e bens desta localidade", aponta Énio Martins, incluindo no role de críticas a falta de um parque infantil e de abrigos de paragem.

Por essas razões, entende o comunista que "os moradores do Salão são bons para pagarem os seus impostos, pagarem a sua renda ao seu senhorio, que é a Câmara de Santa Cruz, mas para terem direitos, para serem apoiados, para serem valorizados como pessoas que são, aí já há um redondo ZERO".

Énio Martins resume que "esta Câmara não quer saber das pessoas do Bairro do Salão", pormetendo apoio por parte da CDU, já que com esta força política "não há promessas vãs".