Saturnino Sousa quer reforçar Bombeiros e Protecção Civil em Santa Cruz

O candidato da coligação Mais Santa Cruz quer reforçar a Companhia de Bombeiros Sapadores e o serviço de Protecção Civil do concelho.

Na visita realizada, esta tarde, ao quartel de bombeiros, Saturnino Sousa elogiou a corporação que diz "ser uma referência na Região e no país". O cabeça-de-lista da coligação PSD/CDS-PP destacou o bom trabalho que tem sido feito nos últimos anos e o esforço do comandante Leonardo Pereira, que vem reorganizando a companhia e dotando-a de mais meios humanos e materiais.

"Este processo tem de continuar a ser desenvolvido", considera, planeando para o efeito a reabertura do posto de bombeiros da Camacha, com a presença de uma ambulância em permanência para socorrer a população da freguesia, e a criação de um posto de bombeiros no Caniço. Dois projectos que espera concretizar, caso seja eleito, e já contando com os novos elementos que estão em formação e que deverão ingressar na Companhia no próximo ano.

A coligação Mais Santa Cruz entende que o trabalho da Protecção Civil tem de ir para além da capacidade de resposta dos bombeiros, e por isso propõe uma maior aposta na prevenção.

Na lista das prioridades estão "a revisão da rede de hidrantes, para melhorar o combate aos incêndios em meio urbano, a criação de faixas corta-fogo e a limpeza de terrenos feita de forma atempada, e não como está a acontecer agora, que está a ser feita no mês de Agosto, em plena época alta de incêndios".

Ao nível do quartel, Saturnino Sousa reconheceu que há obras a realizar, garantido que irá "tudo fazer para que essas carências sejam supridas rapidamente".

Para além da reparação do edifício é necessário concluir o ginásio, uma infra-estrutura essencial à preparação dos bombeiros de Santa Cruz. "O nosso compromisso é dar cada vez melhores condições para que as pessoas possam desempenhar cada vez melhor a sua função. O concelho precisa e estes homens e mulheres merecem", concluiu o candidato à presidência da Câmara Municipal de Santa Cruz.