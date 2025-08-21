Iniciativa Liberal critica ausência de rede de mobilidade "abrangente, moderna e eficaz" em Santa Cruz

A Iniciativa Liberal (IL) considera "inaceitável" que, "em pleno século XXI, existam freguesias em Santa Cruz onde o transporte público é inexistente, irregular ou desajustado das necessidades reais da população". A crítica à "ausência de uma rede de mobilidade abrangente, moderna e eficaz" foi expressa, hoje, num comunicado de imprensa remetido às redacções pela candidatura liberal às Autárquicas de 12 de Outubro.

Esta situação está a "criar verdadeiros bolsões de exclusão e desigualdade no território", aponta a IL, evidenciando que "freguesias como Ribeira Funda, Santo da Serra, Gaula e partes do Caniço vivem praticamente isoladas, com horários reduzidos, ligações intermitentes e infra-estruturas em mau estado".

"Isto compromete o acesso a cuidados de saúde, à educação, ao emprego e à própria participação cívica", constatam os liberais.

"A mobilidade é liberdade. E essa liberdade está a ser negada a milhares de residentes das zonas periféricas de Santa Cruz. Estamos a falar de direitos básicos, de qualidade de vida, de equidade. Não podemos continuar a ignorar a realidade de quem vive longe do centro", afirma João Côrte Fernandes, candidato da IL à Câmara Municipal.

Nesta linha, a Iniciativa Liberal propõe um plano de mobilidade municipal assente em quatro eixos: "expansão da rede de transporte público com rotas interligadas, instalação de abrigos inteligentes nas paragens, introdução de um passe intermodal acessível (integrando autocarro, ligação a táxis e serviços digitais) e uso de tecnologia para monitorização em tempo real".

"A IL defende um modelo de mobilidade adaptado à geografia do concelho, que sirva toda a população com eficiência, responsabilidade e inovação. É tempo de investir em soluções de transporte que sirvam verdadeiramente os cidadãos e que reduzam a dependência do transporte particular", remata a mesma nota.