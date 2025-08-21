Santa Cruz apoia Associação Desportiva da Camacha com 15 mil euros

A Câmara Municipal de Santa Cruz aprovou hoje, em reunião descentralizada, um apoio de 15 mil euros à Associação Desportiva da Camacha, destinado à substituição da rede principal de água potável das suas instalações.

A presidente Élia Ascensão destacou este como sendo um exemplo da política activa do Município no apoio às entidades desportivas do concelho. Referiu, a propósito, que no âmbito do Programa de Apoio ao Movimento Associativo, o apoio municipal tem sido constantemente reforçado, dado que em 2017 o valor investido foi de 20.500 mil euros e este ano ascendeu aos 120 mil euros.

Além disso, a autarquia destaca que também foi aumentando o número de entidades apoiadas, que se iniciou com 12 e vai já nas 18, sendo que em média são apoiados anualmente 26 projectos de interesse municipal.

Outro apoio que o Município tem vindo a conceder ao longo dos últimos 8 anos tem sido o apoio aos exames médicos, que se iniciou com o valor de 15 euros por atleta de formação nos clubes sedeados no concelho de Santa Cruz. A partir do ano passado, foi duplicado o valor do apoio, para 30 euros por atleta da formação, podendo assim os clubes contar com apoio para inscrição de atletas nas associações de modalidade, aquisição de material desportivo, despesas com recursos humanos e exames médicos desportivos. Este ano serão apoiados 1.620 atletas, de 11 clubes, o que perfaz um valor de 48.600 mil euros.