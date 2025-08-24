Escola de Santa Cruz orgulhosa pelos resultados no acesso ao Ensino Superior

A Escola Básica e Secundária de Santa Cruz mostrou-se orgulhosa pelos resultados alcançados na 1.ª fase do concurso de acesso ao Ensino Superior. De acordo com nota à imprensa, este estabelecimento de ensino destacou-se pela entrada de alunos em Engenharia Aeroespacial, Medicina, Direito, Enfermagem, Educação Básica, entre outros.

"Estes resultados não surgem por acaso: são fruto do trabalho sério e consistente dos alunos, do acompanhamento próximo dos professores e do espírito de comunidade que caracteriza a nossa escola", aponta a mesma nota.

Mais do que números, somos feitos de pessoas determinadas, que acreditam no valor do conhecimento e no poder da educação. Teresa Mata, vice-presidente do Conselho Executivo

A escola reconhece que muitos alunos optam por outros percursos quando atingem o ensino secundário, mas dá conta que que aqueles que permanecem "provam, ano após ano, que a persistência, o esforço e a resiliência abrem portas para os maiores sonhos. Este ano, celebramos com enorme orgulho a colocação de vários alunos em Medicina, um dos cursos mais exigentes e concorridos do país".