Assaltantes levam dinheiro e medicamentos de uma farmácia em Santa Cruz

A Farmácia Santo Amaro, localizada na Avenida 2 de Agosto de 1996, no edifício Santa Cruz Plaza, no concelho de Santa Cruz, foi alvo de um assalto no início da manhã desta terça-feira. O roubo rendeu aos assaltantes vários medicamentos assim como dinheiro que se encontrava na caixa registadora.

Ao DIÁRIO, a directora técnica Teresa Santos explica que tudo terá acontecido por volta das 6 horas da manhã. “Arrombaram a porta, entraram, destruíram a caixa do dinheiro e levaram dinheiro e moedas”, dando conta que ainda não consegue avançar com o valor surripiado pelos dois indivíduos.

Foram igualmente levados alguns medicamentos, o que leva a que seja necessário realizar um inventário para verificar quais os fármacos subtraídos. “Eles foram às prateleiras e tiraram, mas terá de ser feito um inventário”.

Refere que para entrar dentro da farmácia, os indivíduos utilizaram um ferro para partir a porta e após roubar o que queriam colocaram-se em fuga, num carro, para parte incerta. “Eles estavam encapuzados, com máscaras e luvas”, acrescenta.

A Polícia de Segurança Pública foi chamada ao local e esteve a recolher elementos para a investigação.

Esta foi a primeira vez, em 19 anos de funcionamento, que este estabelecimento foi alvo de um assalto.

Através de uma publicação nas redes sociais a Farmácia Santo Amaro explica que encontra-se a funcionar normalmente. “Felizmente ninguém ficou ferido e, graças ao rápido apoio das autoridades, já está tudo resolvido. Queremos tranquilizar-vos: estamos abertos e a funcionar normalmente, prontos para continuar a cuidar de quem confia em nós todos os dias.”