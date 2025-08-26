"Uma vida de amor à Igreja e de relação com as pessoas"

O bispo de Leiria-Fátima e presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, D. José Ornelas Carvalho, recordou esta manhã a figura de D. Teodoro de Faria, bispo emérito do Funchal, em declarações aos jornalistas antes das exéquias fúnebres celebradas na Sé do Funchal.

“Antes de mais, um sentido de uma grande acção de graças a Deus pela figura e pelo ministério de D. Teodoro nesta diocese, na Igreja em Portugal e na Igreja a nível global, de que ele foi protagonista”, afirmou o prelado.

Recordando o percurso de vida do bispo emérito, D. José Ornelas confessou que acompanhou de perto a sua missão: “Desde pequeno fui acompanhando a vida dele e vivendo sempre com muita alegria. Hoje é com sentimento de pena, inevitável sempre que alguém parte. Mas alguém parte e deixa uma herança nesta Igreja.”

O presidente da Conferência Episcopal destacou ainda a importância da diocese do Funchal no legado do bispo falecido: “Quero agradecer a Deus e também agradecer a esta diocese, que não foi só este bispo que deu, mas que tem dado e continua a dar frutos de pessoas que aqui cresceram, maturaram a sua fé e continuam a pôr-se ao serviço da Igreja e da humanidade.”

Interrogado sobre a particularidade humana que mais retém de D. Teodoro de Faria, D. José Ornelas não hesitou: “O Senhor é um exemplo de quem sabe envelhecer bem. Envelhecer como um avô que vê com alegria aquilo que os filhos e netos vão fazendo, que vive, que acompanha, que aconselha, que tem uma visão sábia das coisas, mas que não se intromete para baralhar nem para confundir.”

O bispo madeirense frisou ainda que D. Teodoro foi um homem profundamente enraizado na vida da Igreja: “Viveu a Igreja na sua maneira de ser e de actuar, com dificuldades que teve de afrontar e também com posições que podem ser objecto de crítica e de ponderação. Mas gostaria de sublinhar, ao fim, uma vida de amor à Igreja e de um relacionamento com as pessoas como ele tinha.”

D. Teodoro de Faria faleceu no passado sábado, na véspera de completar 95 anos de idade, e é lembrado como uma figura marcante da Igreja Católica em Portugal e no mundo.