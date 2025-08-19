ACAPO une-se à Câmara do Funchal para sensibilização e melhoria de mobilidade

O núcleo da Madeira da Associação de Cegos e Amblíopes de Portugal firmou um protocolo com a Câmara Municipal do Funchal com o intuito de promover acções de sensibilização e de consultoria em termos de mobilidade.

Helena Leal assumiu que o município do Funchal quer criar plataforma de sensibilização e formação para as pessoas com deficiência visual.

A vereadora da CMF avançou que serão feitas acções nas escolas do município e serão fomentados os sinais sonoros nas passadeiras e adaptados os pisos, bem como reduzidas as barreiras arquitectónicas.

No fundo, a autarquia pretende uma parceria com que tem real contacto com estas realidades. Trata-se de fomentar a igualdade.