Abertas candidaturas para o Sistema de Incentivos à Digitalização das Pequenas e Médias Empresas

O Sistema de Incentivos à Digitalização das Pequenas e Médias Empresas tem as candidaturas abertas até ao próximo dia 15 de Setembro. Os apoios são financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Os projectos a serem financiados podem estar ligados à transição digital; armazenamento e gestão de dados; soluções de inteligência artificial; modelização virtual, simulação e modernização industrial; realidade aumentada; robótica; Sensores e electrónica avançada; computação em nuvem e periférica; infraestruturas de rede e de comunicação e, ainda, o software inovador.

As informações sobre este programa estão disponíveis no site do Instituto de Desenvolvimento Empresarial (IDE).