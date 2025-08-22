'Machico com Futuro' apresenta propostas sobre mobilidade no Porto da Cruz

A Candidatura 'Machico com Futuro' apresentou, esta sexta-feira, duas propostas relacionadas com a mobilidade na freguesia do Porto da Cruz, tendo, na ocasião, o cabeça-de-lista à Câmara Municipal de Machico, Luís Ferreira, afirmado que este é “um dos pilares estratégicos” do projecto que quer implementar no concelho.

O candidato salientou que, devido às suas condições naturais, o Porto da Cruz tem atraído visitantes, muitos deles associados à prática de Surf e de Parapente, actividades que diz que não têm merecido “a devida atenção” do axtual executivo municipal.

Luís Ferreira realçou que esta procura tem gerado dificuldades no estacionamento tanto para os residentes como para os turistas, sendo que muitos dos visitantes acabam por não ficar na freguesia, “o que prejudica bastante a economia local”.

Nesse sentido, a coligação ‘Machico com Futuro’ pretende criar mais espaços para que as pessoas possam estacionar de forma segura e para que aqueles que estão de passagem possam também conhecer o Porto da Cruz, a sua gastronomia e as vistas panorâmicas.

Luís Ferreira destaca duas importantes obras, estrategicamente pensadas para resolver esta lacuna no Porto da Cruz.

A primeira prevê a execução de um novo parque de estacionamento nas margens da Ribeira do Junçal. "Pretende-se aproveitar o espaço ali existente, criando duas bolsas de estacionamento que irão beneficiar os visitantes do Novo Cemitério, bem como os residentes, associações próximas e visitantes, aliviando a pressão automóvel no centro da freguesia", refere nota enviada.

A segunda proposta contempla o alargamento do actual parque de estacionamento, junto ao centro, e a criação de casas de banho públicas e um posto turístico, no mesmo local.

A coligação considera que estas medidas correspondem às aspirações da população e comerciantes do Porto da Cruz e são fundamentais para o desenvolvimento da freguesia, facilitando a mobilidade dos residentes e de todos aqueles que a visitam.