Rússia abate 21 'drones' ucranianos, dois dirigiam-se para Moscovo

Foto Shutterstock

As defesas aéreas russas abateram dois 'drones' que se dirigiam para Moscovo, num ataque ucraniano com 21 aparelhos não tripulados lançados sobre seis regiões do país, entre a noite de domingo e hoje, afirmou o Ministério da Defesa russo.

"Das 23:00 do dia 24 de agosto às 07:00 do dia 25 de agosto (no horário local), os sistemas de defesa aérea intercetaram e destruíram 21 'drones' ucranianos de asa fixa", indicou o comunicado militar publicado na rede social Telegram.

De acordo com o comando militar russo, três das aeronaves não tripuladas foram destruídas perto de Moscovo, duas das quais dirigiam-se para a capital russa.

"Os especialistas dos serviços de emergência estão a trabalhar junto ao local onde caíram fragmentos do 'drone'", declarou o presidente da Câmara de Moscovo, Sergei Sobyanin, no Telegram.

No domingo, a Ucrânia já tinha atacado com 'drones' o terminal da empresa de gás russa NOVATEK, no porto de Ust-Luga, perto da foz do rio Luga, no golfo da Finlândia, a cerca de 900 quilómetros do ponto mais próximo da fronteira com a Ucrânia.

"Na manhã de domingo, 10 'drones' foram abatidos sobre o porto de Ust-Luga", escreveu o governador da região de Leninegrado, Alexander Drozdenko, no Telegram.

A autoridade regional acrescentou que ocorreu um incêndio no terminal da NOVATEK devido à queda de fragmentos do 'drone', que não causou vítimas nem danos nos tanques de combustível.

