Inscrições abertas para Curso de Suporte Básico de Vida

Já se encontram abertas à população as inscrições para o Curso de Suporte Básico de Vida, que tem como objectivo preparar o cidadão para actuar em situações de emergência, nomeadamente perante uma paragem cardiorrespiratória, com competências essenciais que podem marcar a diferença nos minutos críticos que antecedem a chegada dos meios de socorro.

Em nota enviada pelo Serviço Regional de Protecção Civil é referido que este é o primeiro programa que resulta do protocolo recentemente assinado na Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil, que junta o Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC), e o Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM), na importante missão de criar na comunidade uma capacidade e uma resiliência ímpar para lidar com emergências médicas.

O curso é gratuito, terá a duração de quatro horas e é dirigido ao público em geral. As sessões serão ministradas por enfermeiros com formação especializada em emergência médica e formadores do Serviço de Emergência Médica Regional (SEMER) devidamente certificados pelo SRPC, IP-RAM.

A participação no curso requer boas condições físicas e psíquicas, bem como a ausência de antecedentes cardíacos, neurológicos ou outras condições que possam comprometer a integridade do participante durante a formação.

“O objectivo desta iniciativa é capacitarmos a população para atuar em situações de emergência médica, porque os gestos mais simples também salvam vidas. Nesse sentido, foram asseguradas as condições pedagógicas, operacionais e logísticas para materializar um plano de formação e sensibilização em Suporte Básico de Vida (SBV) destinado a diferentes públicos-alvo da Região Autónoma da Madeira”, esclarece a secretária regional de Saúde e Proteção Civil, Micaela Fonseca de Freitas.

Para mais informações e inscrição, consulte: https://forms.office.com/e/MLZH69jRe