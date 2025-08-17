Papa termina férias com missa e almoço com refugiados e sem-abrigo em Castel Gandolfo

O Papa Leão XIV celebrou hoje uma missa para mais de uma centena de refugiados que convidou para um almoço em Castel Gandolfo, onde passa férias, e manifestou "esperança" no sucesso das negociações para pôr fim às guerras.

O Papa escolheu passar o último domingo das suas férias de verão "com várias dezenas de refugiados, sem-abrigo e pessoas pobres, bem como com os voluntários da Igreja [Católica] que os ajudam", celebrando uma missa especial e convidando-os para a propriedade do Vaticano, à beira de um lago, para "um almoço de lasanha e vitela assada", segundo a Associated Press (AP).

Leão XIV celebrou a missa no santuário de Santa Maria de Albano, perto do retiro papal de verão, em Castel Gandolfo (Itália), contando com a presença de cerca de 110 pessoas assistidas pela Caritas local e pelos voluntários que administram os abrigos, clínicas e escritórios de serviço social da diocese.

Na homilia, o Papa encorajou os fiéis a "não fazer distinção entre aqueles que ajudam e aqueles que são ajudados, entre aqueles que parecem dar e aqueles que parecem receber, entre aqueles que parecem pobres e aqueles que sentem que têm algo a oferecer em termos de tempo, competências e ajuda".

Expressou ainda esperança em que corram "bem" os esforços para pôr fim às guerras no mundo.

"Rezemos pelo sucesso dos esforços para pôr fim às guerras e promover a paz, para que o bem comum de todos os povos esteja sempre em primeiro lugar nas negociações", disse.

O chefe da Igreja Católica presidiu depois a um almoço com os convidados, realizado no centro educacional ambiental do Vaticano, nos jardins da vila papal, no qual participou também o bispo de Albano, Vincenzo Viva.