12 concorrentes disputam esta noite 21.ª edição das ‘Vozes do Norte’

A 21.ª edição do ‘Festival da Canção Vozes do Norte’ vai marcar a noite de hoje das festas de São Vicente. Um evento que conta com a participação de 12 concorrentes e que começa às 21 horas de hoje no palco principal da vila vicentina.

O espectáculo arranca com a actuação de Francisco Catanho que conquistou o júri da edição do ano passado deste evento, ao interpretar o tema ‘Nessum Dorma’ de Giancomo Puccini. Segue-se a interpretação dos 12 temas a concursos e enquanto é aguardado o veredicto dos jurados, cabe a Délio Fábio animar os que se deslocarem à festa.

A afinação, o ritmo, a voz, a dicção e à vontade em palco são os cinco aspectos em apreciação pelo júri.

Para além de serem distinguidas as 5 melhores vozes, no evento organizado pela Casa do Povo de São Vicente é também premiada a ‘melhor voz vicentina’.

O ‘Festival da Canção Vozes do Norte’ insere-se nas Festas de São Vicente desde 2003 e costuma marcar o ritmo musical de uma semana de festa. Depois do festival, está prevista a actuação dos NAPA, pelas 22h30, seguido do DJ Waga.