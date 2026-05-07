Empresa de pesca desportiva relata alegada captura do primeiro Blue Marlin de 2026 na Madeira
Peixe com cerca de 385 quilos terá sido devolvido ao mar “bem vivo”
Uma empresa ligada à pesca desportiva no arquipélago da Madeira, a Capt. David´s Sport Fishing Charters, anunciou esta quinta-feira, 7 de Maio, a alegada captura do primeiro Blue Marlin da época de 2026 na Madeira, através de uma publicação no Facebook.
Segundo a publicação, o exemplar terá sido capturado pelo 'Captain David & crew' ao largo da Madeira, tratando-se de um peixe com mais de 850 libras, cerca de 385 quilos. A captura terá sido realizada com equipamento '50lbs stand-up gear' por um pescador húngaro de 74 anos.
A luta entre o peixe e a tripulação terá durado cerca de 3 horas e 40 minutos, obrigando a embarcação a percorrer aproximadamente 7,87 milhas náuticas em marcha-atrás durante "a batalha".
A publicação refere ainda que a fotografia divulgada terá sido captada “cerca de 10 segundos antes da libertação do peixe”, garantindo os autores que o Marlin foi devolvido ao mar “bem vivo”.