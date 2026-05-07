Empresa de pesca desportiva relata alegada captura do primeiro Blue Marlin de 2026 na Madeira

Uma empresa ligada à pesca desportiva no arquipélago da Madeira, a Capt. David´s Sport Fishing Charters, anunciou esta quinta-feira, 7 de Maio, a alegada captura do primeiro Blue Marlin da época de 2026 na Madeira, através de uma publicação no Facebook.

Segundo a publicação, o exemplar terá sido capturado pelo 'Captain David & crew' ao largo da Madeira, tratando-se de um peixe com mais de 850 libras, cerca de 385 quilos. A captura terá sido realizada com equipamento '50lbs stand-up gear' por um pescador húngaro de 74 anos.

A luta entre o peixe e a tripulação terá durado cerca de 3 horas e 40 minutos, obrigando a embarcação a percorrer aproximadamente 7,87 milhas náuticas em marcha-atrás durante "a batalha".

A publicação refere ainda que a fotografia divulgada terá sido captada “cerca de 10 segundos antes da libertação do peixe”, garantindo os autores que o Marlin foi devolvido ao mar “bem vivo”.