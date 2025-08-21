Herlanda Amado diz que povo do Funchal “precisa de ter voz”

Herlanda Amado, deputada municipal eleita pela CDU, disse que o investimento público deve ser para a habitação e para as zonas altas, passando pela protecção da orla costeira. A parlamentar afirmou que a maioria dos funchalenses não vive “num resort” e apelou a que se tenha cuidado, porque há quem queria dar continuidade à desigualdade.

Está a decorrer, na Sala da Assembleia Municipal do Funchal, a sessão solene comemorativa do 517.º aniversário da cidade do Funchal.

A deputada municipal deixou uma mensagem especial aos trabalhadores da Câmara Municipal do Funchal, pelo serviço público prestado.

Numa alusão ao “brinquinho”, afirmou que o Funchal está feito de desigualdades, cheio de erros. Teceu críticas à especulação imobiliária e à falta de habitação. Herlanda Amado diz que “PSD e PS” são os “desmemoriados” de sempre e acusa muitos de não terem participado enquanto eleitos para a Assembleia Municipal. “Nas redes é fácil dizer-se que se faz”, disse a deputada.