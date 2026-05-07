Rodrigo Andrade conquista ouro no circuito mundial jovem

Rodrigo Andrade conquistou há instantes seu primeiro título no circuito mundial jovem em ténis de mesa.

No WTT Youyh Contender Platja D’Aro que está a ter lugar em Girona, Espanha o jovem madeirense festejou a conquista do ‘ouro’ ao lado da alemã Amelie Jia, depois de uma grande final na prova de pares mistos no escalão de sub-15.

Em pouco mais de meia hora de jogo a dupla luso-germânica venceu com alguma justiça o par romeno composto por David Toro e Maya Madar, com um resultado de 3-1.

Depois de ter perdido o primeiro set por 12-10, apesar de ter estado em vantagem de três pontos no parcial (5-3), Rodrigo /Amelie foram surpreendido na recta final. Contudo a derrota nãso afectou a jovem dupla que nos sets seguintes dominou de princípio ao fim, conseguindo assim subir ao mais alto lugar do pódio graças às vitórias por 11-4, 11-7 e 11-8.

De referir que em Abril desde ano o atleta da Associação Desportiva Galomar já tinha subido ao pódio no WTT Youth Contender do Luxemburgo também em pares mistos em sub-15, onde fez dupla com Peng Yen Rong, da China Taipei, tendo alcançado a medalha de bronze.