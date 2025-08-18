12 voos cancelados no Aeroporto da Madeira

Durante esta segunda-feira já foram cancelados 12 voos no Aeroporto da Madeira, entre chegadas e partidas.

Apesar da operação aeroportuária estar agora normalizada, foram cancelados os voos da Luxair, de Luzemburgo, da JET2, proveniente de Londres, da Transavia, de Paris, o voo da Iberia, de Madrid, e dois voos da esayJet, de Lisboa e do Porto. Por consequência as partidas também foram afectadas.

Tal como o DIÁRIO noticiou, durante a manhã foram divergidos cinco aviões devido ao vento em Santa Cruz, que atingiu os 72 km/h, às 10h10.

O avião da Luxair, de Luxemburgo, divergiu para Las Palmas pelas 9h05. O da Transavia, proveniente de Amesterdão, que deveria ter aterrado pelas 9h10, divergiu para o Porto Santo. O mesmo aconteceu com o avião da Transavia, proveniente de Paris.

Outro avião da companhia aérea Transavia, de Nantes, de França, também divergiu para o Porto Santo.

Por fim, o avião da companhia espanhola Ibéria, de Madrid, que deveria ter chegado à Madeira às 10h20, divergiu para o Algarve.