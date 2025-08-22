'Comovem-me' esta noite no Festival SantaCurtas

A Casa da Cultura de Santa Cruz/Quinta do Revoredo recebe esta noite, às 21h30, um momento especial que cruza música, poesia e cinema no âmbito do Festival SantaCurtas.

O destaque é o espectáculo 'Comovem-me', título retirado de um poema de José Agostinho Baptista e também do mais recente projecto a solo de Higino Andrade, onde o músico madeirense propõe um diálogo entre o contrabaixo, elementos de poesia insular, que resultam numa experiência sono e emocional única.

O concerto promete envolver o público num ambiente intimista e desafiante, despertando emoções através da fusão entre paisagens sonoras e palavras.

A entrada é livre, permitindo assim que todos possam desfrutar deste encontro entre a tradição e a inovação artística.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 11h00 - Partido Socialista-Madeira realiza conferência de imprensa, junto à igreja do Atouguia - Calheta

- 15h00 - Eduardo Jesus, apresenta a edição de 2025 da Festa do Vinho da Madeira, na Blandy’s Wine Lodge, na Avenida Arriaga

- 17h30 - Lançamento do livro editado pelo Município ‘A Presença Madeirense em Jersey’, da autoria de Duarte Mendonça, com a presença de Cristina Pedra, e do seu homólogo, Mayor de Saint Helier, Simon Crowcroft, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal

- 21h30 - Santa CURTAS - Festival de Curtas Metragens, na Casa da Cultura de Santa Cruz - Quinta do Reveredo

- 21h00 - Noites Musicais Machico 2025, com Énia Caires, no largo de São Sebastião, Caniçal.

- 22h00 às 2h30 - Edição do Machim Summer Off, na Praia de Areia - Machico

CURIOSIDADES:

- Dia Internacional de Homenagem às Vítimas de Atos de Violência baseada na Religião ou Crença e Dia Internacional do Folclore:

- Este é o ducentésimo trigésimo quinto dia do ano. Faltam 131 dias para o final de 2025

EFEMÉRIDES:

1415 - D. João I conquista Ceuta.

1422 - D. João I determina que o calendário em Portugal se passe a reger pela era de Cristo em substituição do calendário romano.

1485 - Ricardo III de Inglaterra morre na batalha de Bosworth, pondo termo à Guerra das Rosas, entre as casas de York e de Lancastre. Henrique VII sobe ao trono.

1599 - Morre, com 46 anos, o compositor italiano Luca Marenzio, referência do madrigalismo.

1642 - Começa a guerra civil em Inglaterra. Carlos I acusa de traição os membros do Parlamento.

1654 - Jacob Barsimson, tido como primeiro judeu emigrado na América, desembarca em Nova Amesterdão, atual Nova Iorque.

1775 - A expedição inglesa comandada por James Cook chega à Austrália.

1849 - É assassinado o governador de Macau João Maria Ferreira do Amaral, por se ter negado a pagar o "foro do chão" ao imperador da China.

1862 - Nasce o compositor francês Achille-Claude Debussy, Claude Debussy, autor de "La Mer" (1905) e de Prélude à l'après-midi d'un faune (1894).- Nasce o escritor italiano Emílio Salgari, criador de Sandokan.- A atriz francesa Sarah Bernhardt estreia-se nos palcos parisienses.

1864 - Tem lugar a Conferência que adota a primeira Convenção de Genebra, organizada pelo Comité Internacional para o cuidado dos feridos e com o objetivo "de melhorar as condições dos feridos das forças armadas no campo de batalha". Assinam a convenção 12 Estados - Portugal, Baden, Bélgica, Dinamarca, Espanha, França, Hesse, Itália, Países Baixos, Prússia, Suíça e Wurttemberg.

1908 - Nasce o fotógrafo francês Henri Cartier-Bresson. Autor de Images à la sauvette (1952) O Momento Decisivo.1914 - Grande Guerra de 1914-1918. A força expedicionária britânica chega a França.

1920 - Nasce o escritor norte-americano Ray Douglas Bradbury, autor de "Fahrenheit 451" (1953).

1922 -- Morre, aos 31 anos, o líder revolucionário irlandês Michael Collins, assassinado.

1928 - Nasce o compositor alemão Karlheinz Stockhausen, referência na vanguarda europeia do pós-guerra.

1939 - Nasce o compositor e maestro Cândido Lima, fundador do Grupo Música Nova, autor de "A Sétima Voz", "Madrigal Blue" e "Cartas".

1941 - II Guerra Mundial. Cerco a Leninegrado (São Petersburgo), União Soviética, pelas tropas alemãs e finlandesas, termina a 27 de Janeiro de 1944.

1942 - II Guerra Mundial. O Brasil de Getúlio Vargas declara guerra às forças do eixo, a Alemanha de Hitler, Itália e Japão.1953 - É derrubado o Governo de Mossadegh, Irão, e o Xá Reza Pahlevi regressa ao país.

1956 - É publicada no Diário,da República nº. 177/1956 a Lei 2086, emitida pala Presidência da Republica que estabelece os princípios constitutivos das corporações portuguesas.

1962 - Tentativa gorada de assassínio do Presidente francês, Charles De Gaulle.

1963 - O Senegal interdita o espaço aéreo a aviões procedentes ou destinados a Portugal, em protesto pela política do ditador Oliveira Salazar.

1972 - A Rodésia é expulsa do Comité Olímpico Internacional devido à política de apartheid.1978 -- Morre, aos 84 anos, Jomo Kenyatta, primeiro primeiro-ministro (1963-1964) e depois Presidente (1964-1978) do Quénia independente.

1984 - Portugal entra na Comissão Económica para a América Latina e o Caribe.

1991 -- Tentativa de golpe de estado na União Soviética (URSS). São emitidos mandados de captura sobre os revoltosos da "linha dura" do Partido Comunista. Mikhail Gorbatchov regressa a Moscovo.

2002 - A presidência da União Europeia critica o Tribunal Indonésio de Direitos Humanos pela falta de rigor no julgamento dos crimes em Timor-Leste, pondo em causa a sua credibilidade.- As comissões das festas das localidades alentejanas de Moura, Reguengos de Monsaraz e da Aldeia da Luz reclamam, em vão, "autorização excecional" para espetáculos com touros de morte.

- Abre ao público a Biblioteca Pessoal do poeta Pablo Neruda, em "La Chascona", a sua residência nos arredores de Santiago do Chile.

2003 - É publicado em Diário da República o despacho com a extinção de 250 postos de Ensino Básico Mediatizado, conhecido por Telescola.

2004 - O atleta português de origem nigeriana Francis Obikwelu conquista a medalha de prata na final dos 100 metros dos Jogos Olímpicos de Atenas, Grécia, estabelecendo novo recorde europeu da velocidade.

- Os quadros "O Grito" e "Madonna", do pintor norueguês Edvard Munch, são roubados do Museu Munch, em Oslo, Noruega.

- Morre, aos 84 anos, Ota Sik, economista e político checo, um dos protagonistas da Primavera de Praga (1968), que defendia a conciliação entre as economias de Estado e de mercado.

2005 - Incêndios florestais. As frentes de fogo atingem os limites de Coimbra e destroem habitações em Ceira. Evacuação de doentes do Hospital Psiquiátrico Sobral Cid para instalações internas. Mata nacional do Vale de Canas destruída pelo fogo.

- Representantes xiitas e curdos chegam a acordo sobre o projeto de Constituição do Iraque, mas sunitas opõem-se à transformação do país numa federação.

- Morre, com 76 anos, o compositor francês Luc Ferrari, referência da música eletroacústica.

2006 - Um avião de passageiros Tupolev Tu-154 da companhia aérea Pulkovo, que efetuava a ligação entre Anapa, estância russa do Mar Negro, e São Petersburgo, despenha-se na Ucrânia quando tentava realizar uma aterragem de emergência. Levava 169 pessoas, incluindo 45 crianças.

- Caso Mateus. O Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol confirma a manutenção do Belenenses na I Liga e a despromoção do Gil Vicente à Liga de Honra.

- O atleta norte-americano Justin Gatlin, campeão do Mundo e olímpico dos 100 metros, é suspenso por oito anos, depois de ter acusado positivo no controlo antidoping em 22 de abril.

2007 - É publicado em Diário da República nº. 161/2007 o decreto-lei nº. 298, emitido pelo Ministério da Saúde, sobre o regime jurídico das Unidades de Saúde Familiar.

- O Ministério da Defesa iraniano anuncia o teste da primeira 'bomba inteligente', "Ghased", dirigida por laser.

2008 - Um acidente na Linha do Tua, envolvendo uma composição da Metro Mirandela, causa a morte de uma mulher e 43 feridos, cinco dos quais com gravidade.

- O atleta jamaicano Usain Bolt entra na história dos Jogos Olímpicos ao alcançar a terceira medalha de ouro, a que juntou terceiro recorde mundial, na estafeta 4x100 metros, e junta-se ao norte-americano Michael Phelps como herói em Pequim, China.

2009 - Morre, aos 70 anos, José Armando Tavares de Morais e Castro, ator, advogado, dirigente do Partido Comunista Português.

2010 - Desmoronamento de mina em São José, no deserto de Atacama, a 800 quilómetros a norte de Santiago, no Chile (dia 05 agosto). Os mineiros são encontrados com vida através de uma sonda subterrânea. Os trabalhadores da mina escrevem uma mensagem num pedaço de papel com a frase "Estamos bem, os 33, no refúgio".

2011 - Rebeldes tomam o poder de Tripoli, capital da Líbia, e controlam o aeroporto, televisão e rádio estatal. Milhares de líbios festejam a queda do regime em várias cidades do país.

- Morre, com 82 anos, Maria Lucília Moita, considerada uma das últimas herdeiras dos grandes pintores naturalistas portugueses, como Silva Porto e Henrique Pousão.

- Morre, com 78 anos, Jerry Leiber, letrista norte-americano de vários sucessos de Elvis Presley, Beatles e Frank Sinatra.

- Morre, com 70 anos, Nick Ashford, compositor norte-americano que escreveu vários êxitos editados pela Motown, interpretados por Marvin Gaye ou Diana Ross.

- Morre, aos 87 anos, Vicco von Bülow, desenhador, autor e ator mais conhecido sob o nome "Loriot", considerado o maior humorista alemão.

2012 - A Rússia integra a Organização Mundial do Comércio como 156.º membro, após 17 anos de negociações.

2013 - O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, promulga a proposta de Lei 153/XII que estipula o aumento do horário de trabalho no Estado de 35 para 40 horas semanais.

2016 - Morre, com 94 anos, Jean-Baptiste Frederic Isidore Thielemans, conhecido como Toots, músico belga considerado uma referência mundial da harmónica.

2017 - Morre, aos 72 anos, John Abercrombie, guitarrista norte-americano apontado como uma "das lendas do jazz contemporâneo". Fez parte da banda de Billy Cobham, tendo, entre outros, colaborado nos álbuns "Crosswinds", "Total Eclipse" e "Shabazz".

2019 - Morre, com 84 anos, Eugénio Pepe, compositor e criador da música para a canção infantil "Vamos Dormir".

2021 - Morre, aos 62 anos, o compositor e saxofonista inglês Brian Travers, membro fundador dos UB40, banda de reggae britânica.

2022 - O coração de D. Pedro IV (I no Brasil) chega a Brasília, numa viagem realizada a pedido do Governo brasileiro, para ser exposto nas comemorações do bicentenário da independência do Brasil, em 07 de setembro.

- O Zamalek, treinado pelo português Jesualdo Ferreira, sagra-se campeão de futebol do Egito, com a derrota do segundo classificado Pyramids, somando o 14.º título da sua história, o segundo com o técnico luso.

- Morre, aos 81 anos, António de Sousa Braga, bispo emérito de Angra e Ilhas dos Açores entre 1996 e 2016.

2023 - O Rei de Espanha, Felipe VI, indica como candidato a primeiro-ministro o líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, na sequência das eleições legislativas de 23 julho.

- A União Africana anuncia a suspensão do Níger das suas instituições, na sequência do golpe de Estado de 26 de julho, e manifesta reservas quanto a uma eventual intervenção militar da África ocidental.

- Morre, aos 80 anos, Herlander Felga Ribeiro, primeiro nadador português a nadar os 100 metros livres em menos de um minuto, participou Jogos Olímpicos Roma1960, Itália, nos 100 metros livres e 400 metros livres, e em Tóquio1964, Japão, na prova de 100 metros livres.

- Morre, com 80 anos, Salvatore Cutugno, conhecido como Toto Cutugno, cantor e compositor italiano, intérprete do sucesso "Un Italiano vero", vencedor do Festival Eurovisão da Canção em 1990 com "Insieme: 1992".

