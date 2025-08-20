Coro do Funchal reúne 400 vozes para celebrar aniversário da cidade

O 517.º aniversário do Município do Funchal será celebrado, já esta noite, com um concerto singular: a cidade canta para si própria. O Coro do Funchal, composto por cerca de 400 coralistas de 16 agrupamentos, regressa para a sua 3.ª actuação, sob a direção da maestrina Maria João Caires.

O espectáculo, marcado para as 21 horas, na Praça do Município, promete uma viagem musical que cruza tradição e emoção, acompanhada pela Orquestra de Jazz do Funchal e com a participação especial de Vânia Fernandes e Tiago de Sousa.

No programa, um repertório diversificado que vai de Beethoven a Verdi, passando por John Lennon e Leonard Cohen, sem esquecer os eternos clássicos madeirenses 'Noites da Madeira' e 'Pomba Branca', de Max.

Com entrada livre, embora de lotação limitada, o concerto 'Vozes do Funchal' promete ser um momento memorável, celebrando a cidade através da força colectiva das vozes madeirenses.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 9h30 - Reunião semanal da Vereação da Câmara Municipal do Funchal

- 10h30 - PS realiza conferência de imprensa, junto ao Convento da Caldeira - Estrada de Santa Clara - Câmara de Lobos

- 11h00 - JPP com Iniciativa política na sala Imprensa ALRAM

- 11h30 - CDU realiza Iniciativa política, junto ao Ilhéu da Pontinha, no Porto do Funchal

- 15h00 - PSD Madeira realiza iniciativa política, junto às antigas instalações do armazém da Câmara Municipal de Santana (terreno ao lado do Cemitério Municipal)

- 17h00 e 18h00 - Semana da Cultura Popular e Tradicional, na Capela de Santo António

17h00 - Abertura da exposição: A Fotografia no Concelho da Ponta do Sol.

18h00 - Lançamento do livro 'Cantigas do Espírito Santo na Ponta do Sol'



- 17h30 - Sessão de apresentação da exposição final Memórias da Cidade, (iniciativa do Arquivo Municipal do Funchal), no âmbito das comemorações do Dia da Cidade, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal (CCIF)

- 18h00 - Apresentação oficial da equipa do Madeira Andebol SAD, no estaurante Peixaria da Avenida

- 20h30 - Moda Funchal, no Bar Boate - Praça Favila

CURIOSIDADES:

- Dia Mundial de Goa e Dia Mundial do Mosquito;

- Este é o ducentésimo trigésimo terceiro dia do ano. Faltam 133 dias para o termo de 2025

EFEMÉRIDES:

1641 - Os ingleses assinam o tratado de paz com a Escócia.

1644 - Nasce o padre Manuel Bernardes, escritor, nome maior da literatura barroca, autor de "Luz e Calor" e "Nova Floresta".

1791 - O Alasca é descoberto pelo navegador dinamarquês Vitus Jonas Bering.

1808 - Invasões francesas. Na Batalha do Vimeiro, forças luso-britânicas derrotam as tropas francesas.

1822 - O Banco de Lisboa, instituição na base do Banco de Portugal, abre as portas ao público.

1833 - Guerra Civil 1832-1934. Batidos pelas forças do marechal Saldanha, os miguelistas retiram da margem sul do Douro. D. Miguel e o exército avançam para Lisboa.

1861 - É autorizada a fundação do Banco União, o quarto banco português.

1886 - Estreia-se, em Nova Iorque, a opereta "The Mikado", da dupla Gilbert e Sullivan.

1890 - É assinado o Tratado de Londres entre Portugal e o Reino Unido, definindo os limites territoriais de Angola e Moçambique.

1908 - Leopoldo II da Bélgica transfere a tutela do Congo, sua propriedade pessoal, para o Governo. A transferência sucede-se à denúncia das condições de escravatura da população local e ao endividamento do monarca.

1912 - O Papa nomeia "inspectore" o cardeal Patriarca de Lisboa.

1914 - Grande Guerra 1914-1918. O 1º. Exército alemão entra em Bruxelas.

1915 - Grande Guerra 1914-1918. Termina o combate de Mongua, no sul de Angola. A principal coluna das forças expedicionárias portuguesas neutraliza o ataque das forças alemãs contra os depósitos de água.

1920 - Nasce a liga profissional de futebol americano.

1932 - São publicados os estatutos da União Nacional, a única força política autorizada em Portugal durante a ditadura do Estado Novo.

1944 - II Guerra Mundial. Começa a sublevação de Paris da resistência francesa. O terceiro exército norte-americano, comandado pelo general Patton, atinge a margem direita do Sena.

1960 - O Senegal quebra a integração na Federação do Mali e proclama a independência. O país parte para eleições presidenciais. Leopold Senghor é o principal candidato.

1963 - A Organização das Nações Unidas (ONU) impõe o cessar-fogo entre a Síria e Israel.

1968 - Fim da Primavera de Praga. As forças do Pacto de Varsóvia invadem a Checoslováquia e destituem o regime liberalizante de Alexandre Dubcek.

1971 - Líbia, Egito e Síria assinam um acordo com o objetivo de constituírem a Federação das Repúblicas Árabes.

1975 - Tem início a guerra civil em Timor-Leste.

1977 - É lançada do Cabo Canaveral, Florida, complexo de Lançamento 41, a nave espacial Voyager 2 da NASA, agência espacial norte-americana, mensageira da humanidade pelo Universo.

1979 - É constituída a União de Esquerda para a Democracia Socialista, a partir da Fraternidade Operária.

1981 - Francisco Pinto Balsemão aceita formar o VIII Governo Constitucional.

1983 - Mahmoun Muraish, alto responsável da Organização para a Libertação da Palestina (OLP), é morto num atentado em Atenas, Grécia.

- O norte-americano Guion Bluford é o primeiro astronauta de raça negra no espaço, a bordo do Challenger, na missão STS-8 da agência espacial norte-americana NASA.

1984 - Morre, aos 62 anos, o embaixador Vasco Futscher Pereira, artista plástico e ministro dos Negócios Estrangeiros entre 1982-1983.

1988 - Cessar-fogo da guerra Irão-Iraque, por iniciativa das Nações Unidas (ONU).

- É criada a al-Qaeda, em Peshawar, no Paquistão.

- Intervenção do Zimbabué na República Democrática do Congo de apoio ao regime que enfrenta uma rebelião (as últimas tropas de Harare abandonam o país no final de 2002).

1989 - Um barco-discoteca afunda-se no Tamisa, em Londres. Morrem mais de 60 pessoas, entre as quais um empresário português e o irmão.

1991 - O parlamento da Estónia reafirma a sua independência e anuncia a criação dos seus próprios órgãos de poder constitucional.

1994 - A Fundação Nacional do Índio do Brasil denuncia o assassínio de 30 índios ianomanis, entre os quais dez crianças, por garimpeiros da Amazónia.

1995 - Morre, com 68 anos, o desenhador e escritor italiano Hugo Pratt, criador da série "Escorpiões do Deserto" e do herói Corto Maltese.

1996 - Morre, aos 54 anos, o jornalista Alberto Villaverde Cabral, primeiro presidente da Administração da ANOP - Agência Noticiosa Portuguesa, depois do 25 de Abril de 1974.

- Morre, aos 65 anos, Abílio Duarte, primeiro presidente da Assembleia Nacional de Cabo Verde e quem proclamou a independência do país.

2002 - É publicado no Diário da República n.º 191/2002 o decreto-lei 185, emitido pelo Ministério da Saúde, que define os princípios e os instrumentos para o estabelecimento de parcerias em saúde, em regime de gestão e financiamento privados, entre o Ministério da Saúde ou instituições e serviços integrados no Serviço Nacional de Saúde e outras entidades.

- As autoridades de Nova Iorque apresentam o número oficial de vítimas dos atentados de 11 de setembro de 2001: 2819 mortos.

2003 - O relatório preliminar do Instituto Nacional de Saúde estima um acréscimo de 1.316 óbitos, em relação ao mesmo período em 2002, durante a onda de calor de 29 de julho a 12 de agosto.

- Cristiano Ronaldo estreia-se pela seleção portuguesa de futebol, em Chaves, num particular com o Cazaquistão (1-0), pela mão do brasileiro Luiz Felipe Scolari.

2005 - O Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau aprova os resultados eleitorais que dão a vitória a João Bernardo 'Nino' Vieira como novo Presidente guineense.

- A triatleta Vanessa Fernandes sagra-se campeã europeia de triatlo, em Lausana, na Suíça.

2006 - Presidenciais na República Democrática do Congo. Passam à segunda volta, marcada para 29 de outubro, o Presidente cessante Joseph Kabila, com 44,81 por cento dos votos, e Jean-Pierre Bemba, com 20,03 por cento.

- O secretário-geral do parlamento palestiniano e membro do Hamas, Mahmud Al-Ramhi, é detido em Bireh, perto de Ramallah, na Cisjordânia, por tropas israelitas.

- Morre, com 94 anos, Joe Rosenthal, fotógrafo norte-americano, correspondente de guerra da Associated Press, Prémio Pulitzer com a foto de Iwo Jima, símbolo da vitória das tropas norte-americanas durante a Segunda Guerra Mundial.

2007 - O romance "O acidente", de Mário Cabral, editado em 2005, vence a primeira edição do Prémio John dos Passos, atribuído pela Câmara Municipal da Ponta do Sol e pela Direção Regional dos Assuntos Culturais da Madeira.

- O documentário de produção portuguesa "Waiting for Europe", de Christine Reeh, é distinguido pela segunda vez com o Prémio de Melhor Documentário no Festival internacional de filme e vídeo independente de Nova Iorque, Estados Unidos.

2008 - O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, devolve à Assembleia da República, sem promulgação, o diploma que altera o Regime Jurídico do Divórcio, utilizando o chamado 'veto político'.

- Um acidente aéreo no Aeroporto de Barajas, Madrid, Espanha, faz 154 vítimas mortais e 19 feridos, dos quais 10 em estado grave. O avião MD82 da empresa espanhola Spanair, que fazia a ligação entre Madrid e as ilhas Canárias, transportava 172 pessoas, das quais 162 passageiros. O aparelho tinha levantado voo e voltado a aterrar devido a "uma incidência" detetada pelo comandante.

- A secretária de Estado norte-americana, Condoleezza Rice, e o seu homólogo polaco, Radoslaw Sikorski, na presença do Presidente, Lech Kaczynski, e do primeiro-ministro, Donald Tusk, assinam em Varsóvia, Polónia, um acordo que prevê que os Estados Unidos possam instalar em solo polaco 10 intercetores capazes de destruir em voo mísseis balísticos de longo alcance.

- Morre, com 87 anos, Hua Guofeng, sucessor de Mao Tse Tung (1893-1976) na liderança da República Popular da China e do Partido Comunista chinês.

2009 - A Biblioteca Nacional recebe um conjunto de cartas da pioneira da defesa dos direitos das mulheres Ana de Castro Osório, com importantes nomes do movimento republicano, como Bernardino Machado.

2011 - Líbia/Primavera Árabe. As forças da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) apoiam o ataque rebelde em Tripoli.

- Morre, aos 97 anos, Beatriz Cal Brandão, uma das fundadoras do Partido Socialista (PS). Foi a primeira mulher a licenciar-se em engenharia química e dirigiu uma fábrica de cerâmica em Vila Nova de Gaia, distrito do Porto.

2013 - O ex-Presidente do Paquistão, Pervez Musharraf, é formalmente acusado da morte da sua rival, Benazir Bhutto, assassinada após um comício eleitoral em Rawalpindi, em 27 de dezembro de 2007.

- Morre, com 74 anos, Mirko Kovac, escritor e argumentista de origem jugoslava, alvo da censura comunista e crítico dos nacionalismos no início da dissolução da Jugoslávia.

2014 - Um avião de combate Sukhoi-25 ucraniano é abatido quando sobrevoa uma zona do leste da Ucrânia controlada por separatistas pró-russos.

2015 - O primeiro-ministro grego, Alexis Tsipras, anuncia a sua demissão e apela à convocação de eleições antecipadas.

- Morre, aos 84 anos, Casanova Ferreira, coronel que esteve ligado à revolta falhada das Caldas da Rainha (16 de março de 1974), precursora do golpe que derrubaria a ditadura a 25 de Abril.

2017 - Morre, com 91 anos, Jerry Lewis, ator norte-americano e um dos mais célebres comediantes da década de 1950, protagonista de comédias como "The BellBoy" (1960) ou "The Nutty Professor" (1963).

- Morre, aos 81 anos, Colin Meads, jogador de rugby neozelandês, antiga lenda dos 'All Blacks' (seleção da Nova Zelândia).

2018 - O Papa Francisco publica uma carta dirigida a todos os católicos do mundo em que condena o crime de abuso sexual por parte de padres e o seu encobrimento, e exige responsabilidades.

2019 - O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, anuncia a demissão e acusa o líder da Liga (extrema-direita), Matteo Salvini, de ter posto fim à coligação de Governo.

2020 - O dirigente da oposição russa, Alexei Navalny, de 44 anos, é hospitalizado por suspeita de envenenamento em Omsk, na Sibéria.

- O antigo secretário de Estado do Tesouro da Guiné-Bissau Suleimane Seidi é detido em Bissau.

2021 - Covid-19: O Governo anuncia que Portugal passa de estado de calamidade para estado de contingência. São decididas menos restrições na restauração e nos recintos desportivos, na lotação de lojas e serviços públicos. Acabam os limites de lotação nos transportes públicos.

2022 - O canoísta Fernando Pimenta sagra-se vice-campeão da Europa do olímpico K1 1.000 metros em Munique, Alemanha, perdendo o ouro para o seu grande rival Balint Kopasz, da Hungria.

- Atentado em Moscovo, Rússia, mata Daria Dugina, 29 anos, jornalista e comentadora política, filha do filósofo ultranacionalista russo Alexander Dugin, considerado o ideólogo de Vladimir Putin

2023 - O candidato do Movimiento Semilla (Movimento Semente), Bernardo Arévalo de León, vence a segunda volta das eleições presidenciais na Guatemala.

- O ciclista suíço Colin Stüssi (Voralberg) conquista a 84.ª edição da Volta a Portugal em bicicleta.

