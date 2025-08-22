'Várzea Park' volta a ficar sem água esta noite

O conjunto habitacional 'Várzea Park', localizado na freguesia de São Martinho, no Funchal, enfrenta esta sexta-feira, 22 de Agosto, a quinta noite consecutiva sem abastecimento de água.

O problema que teve início na madrugada de terça-feira, 19 de Agosto, tem condicionado a vida de centenas de famílias residentes neste que é o maior empreendimento habitacional privado da Madeira, com 271 fogos.

Esta manhã, a administração do condomínio, localizado no Caminho do Amparo, atribuiu a interrupção do fornecimento a actos de vandalismo e sabotagem. No entanto, em declarações ao DIÁRIO, a Câmara Municipal do Funchal esclareceu tratar-se de uma "avaria nas bombas do sistema de bombagem do edifício", rejeitando qualquer responsabilidade do Município na ocorrência.

Condomínio atribui falta de água no ‘Várzea Park’ a actos de vandalismo A administração do condomínio do edifício ‘Várzea Park’, no Caminho do Amparo, atribuiu a falta de água dos últimos dias a actos de vandalismo e sabotagem.