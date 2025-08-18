22.ª edição da Regata de Canoas Tradicionais da Madeira já conta com 26 inscrições

A 22.ª edição da Regata de Canoas Tradicionais da Madeira, que se realiza no próximo domingo, dia 24 de Agosto, pelas 12 horas, na baía do Funchal, já conta com 26 inscrições, envolvendo 70 participantes. A apresentação da prova aconteceu, hoje, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal.

Esta é uma iniciativa da Associação Regional de Canoagem da Madeira, com o apoio da Associação da Madeira Desporto para Todos. Será realizado no Centro Náutico de São Lázaro, pelas 10h30, um briefing para entrega de placas e apresentação da prova.

Até ao momento, as inscrições são provenientes de seis concelhos da Região, nomeadamente Santa Cruz, Funchal, Câmara de Lobos, Ribeira Brava, Ponta do Sol e Porto Moniz. "A sua consolidação faz com que esta Regata seja já um cartaz turístico de referência regional, contando com a presença em massa da população local e turística que nos visita nesta época do ano", indica nota à imprensa.

A partida e chegada vão acontecer no cais de São Lázaro, com o trajecto a contornar Boia sinalizadora colocada em frente à Praia da Barreirinha, numa distância de aproximadamente 2,5 quilómetros. Para além dos Prémios de Participação no valor de 150 euros, bem como Prémio de 1º, 2º e 3º Classificado por Classe, no valor de 250, 150 e 100 euros respectivamente, todos os participantes irão receber uma medalha de presença no evento e uma T-Shirt alusiva à Regata.