CDU pretende reabertura do cemitério do Porto da Cruz

O candidato à presidência da Câmara Municipal de Machico pela CDU reivindicou, hoje, novamente, a reabertura do cemitério do Porto do Cruz. Numa visita à freguesia, Pedro Carvalho afirmou que desde Maio de 2017 que a CDU juntou-se à população nesta reivindicação.

"Tivemos uma intervenção política através da apresentação de propostas na Assembleia Legislativa da Madeira e através de ofícios ao executivo camarário do PS em Machico na tentativa de solucionar este grande transtorno associado ao facto de a população estar a ser desrespeitada no direito, que deveria ter, de guardar uma memória dos seus entes queridos na sua freguesia, foram iniciadas as obras, mas estas obras parecem as de Santa Engrácia que nunca mais tem fim", disse o candidato.

Para o cabeça-de-lista da CDU, "após tanta briga e o jogo do empurra entre governo do PSD e autarquia PS", a verdade é que a obra teve início, no entanto, nunca mais termina. "Face a estas e a outras situações o povo já está farto de falsas promessas, já percebeu que nem com PS e nem com PSD/CDS, podem contar, e que os seus problemas são esquecidos pelos governantes", atirou.

A nossa candidatura defende afincadamente o povo, contra a política trauliteira do PS na Câmara de Machico, que não se preocupa com os sentimentos da população mesmo em actos dolorosos, como se verifica com o acontecimento da morte. É, pois, necessário afastar o PS da Câmara de Machico, o partido que está a lesar o povo neste Concelho com as suas políticas de exploração e empobrecimento. Pedro Carvalho

Pedro Carvalho acusa os executivos de "completa insensibilidade" e "desrespeito pelos sentimentos mais marcantes de um povo".