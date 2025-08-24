Cinco mortos em despiste de ligeiro em Faro

O despiste de um ligeiro teve como consequência a morte dos cinco ocupantes hoje na Estrada Nacional 266, no concelho de Monchique, distrito de Faro, disse à Lusa fonte do Comando Sub-regional do Algarve da Proteção Civil.

As vítimas foram encontradas carbonizadas, depois de o acidente também ter provocado a propagação de um incêndio na mata em redor, que foi prontamente dominado, disse a mesma fonte.

A Estrada Nacional 266 ainda estava às 14:30 interrompida ao trânsito, enquanto as autoridades faziam ainda trabalhos de perícia, removiam os corpos e procediam à limpeza da via, de acordo com a Proteção Civil.

O primeiro alerta foi dado às 12:46 e o incêndio no mato em redor estava dominado às 13:10, segundo a fonte.

As cinco vítimas foram declaradas mortas pelo médico do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) que se deslocou ao local.

Ainda segundo a Proteção Civil, na resolução deste acidente estiveram envolvidos 101 operacionais pertencentes aos bombeiros, à Guarda Nacional Republicana (GNR), ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e ao INEM.