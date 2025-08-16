Despiste em São Jorge provocou um ferido

Um carro despistou-se há instantes numa estrada de terra, em São Jorge.

O ‘buggy’ acabou por capotar lateralmente na Estrada do Cascalho, causando um ferido.

O sinistrado apresentava uma fractura exposta numa perna, motivo pelo qual foi assistido no local por uma equipa dos Bombeiros Voluntários de Santana e pela Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR).