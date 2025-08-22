Rui Borges espera Sporting perante Nacional "bastante difícil" na Choupana
O treinador do Sporting, Rui Borges, avaliou hoje o Nacional como "uma equipa bastante difícil" a jogar no seu estádio, a Choupana, onde as duas equipas se defrontarão pela 3.ª jornada da I Liga de futebol.
"Estão ainda a procurar a melhor dinâmica dentro do que perspetivam. Ainda estão a procurá-la mas apesar de tudo, a jogar em sua casa, [o Nacional] é uma equipa bastante difícil", reconheceu Rui Borges, em Alcochete, na antevisão do encontro da I Liga que colocará aos 'leões' uma deslocação à Madeira.
Rui Borges reconheceu capacidade ao opositor e não esqueceu alguns possíveis fatores a ter em conta como as condições climatéricas, que podem colocar obstáculos como "humidade" ou "calor", assegurando que a equipa estará preparada para a realidade com que vier a deparar-se.
"Isso não controlamos; relativamente ao que controlamos, sim, estamos preparados para isso. [O Nacional] é uma equipa que no ano passado, apesar de tudo, foi a sexta ou sétima com mais remates enquadrados", recordou ainda.
O técnico assumiu esperar ter pela frente "uma equipa super motivada" em função das alterações que registou no seu plantel e por jogar perante o seu público perante o atual bicampeão nacional.
"Acabará por ser algo motivador para o seu crescimento e também a sua estratégia jogar contra o campeão, o bicampeão nacional. Só por isso, qualquer equipa estará super motivada para nos defrontar e ligar isso ao estádio, a Choupana, tornará este um jogo muito difícil, mas acredito que, no que controlamos, estaremos preparados," analisou o técnico, que na época transata conquistou a I Liga pela primeira vez no seu percurso profissional.
Rui Borges realça ainda a presença de "jogadores novos" no Nacional e que, por isso, há processos ainda em consolidação nos insulares. "Do seu onze inicial, do seu 'onze base', saíram cinco ou seis jogadores relativamente à época passada", atesta, atento.
Face a estes argumentos, o treinador dos 'verdes e brancos' considerou que o início de temporada do Nacional, que contabiliza um ponto nas primeiras duas jornadas, "não é normal" e projetou que a equipa madeirense "vai estar, acima de tudo, super motivada para defrontar o Sporting".
O responsável técnico sportinguista mostrou-se indisponível para abordar as atuais incidências do mercado de transferências que envolvem o clube, nomeadamente as eventuais contratações de Jota Silva e Fotis Ioannidis sendo que, sobre este último, assumiu que "está identificado há muito tempo".
Na mesma lógica, Rui Borges afastou da sua área de intervenção as possíveis saídas de Conrad Harder, Morten Hjulmand, Geny Catamo ou Jeremiah St.Juste. "Tem de perguntar ao Bernardo [Bernardo Palmeiro, diretor geral para o futebol do Sporting] se chegaram propostas, porque estou aqui para treinar e o meu trabalho é mantê-los focados para a exigência do que será o jogo com o Nacional. É nisso que eu estou focado, mais que no mercado", rematou Rui Borges.
O Sporting defronta o Nacional no sábado, em encontro da terceira jornada da I Liga portuguesa de futebol 2025/26, com início previsto para as 18 horas no Estádio da Madeira, no Funchal, com arbitragem de Bruno Costa (AF Viana do Castelo).
Na última vez que atuou na Choupana, a equipa orientada por Rui Borges goleou o conjunto insular (6-1), resultado que contribuiu para o título de bicampeã nacional, estatuto que pretende reforçar nesta época, na qual soma dois triunfos, relativos à visita ao Casa Pia (2-0) e a receção ao Arouca (6-0).