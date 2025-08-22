Técnico do Nacional garante equipa muito motivada diante do Sporting

O treinador do Nacional, Tiago Margarido, assumiu hoje que é um "desafio enorme" receber o Sporting, que vive um "excelente momento", em antevisão ao duelo da terceira jornada da I Liga portuguesa de futebol, no sábado.

"Vamos defrontar o bicampeão nacional, que atravessa um excelente momento, o que nos coloca um desafio enorme pela frente. Porém, temos como génese, neste grupo, encarar os desafios. Gostamos de ser desafiados e, como tal, estamos muito motivados", explicou o técnico, na sala de conferências do Estádio da Madeira, no Funchal.

Após perder a Supertaça para o Benfica (1-0), o conjunto orientado por Rui Borges "reagiu muito bem" no campeonato, vencendo Casa Pia (2-0) e Arouca (6-0), demonstrando "variabilidade no processo ofensivo", sobretudo no "momento de construção", segundo Margarido.

"Isso faz com que os adversários não consigam prever tão bem a forma como devem defender, devido à plasticidade tática que apresentam", explicou o 'timoneiro' dos insulares.

Relativamente à última temporada, o conjunto 'leonino' mantém vários dos principais jogadores e apresenta uma "dinâmica muito considerável", o que configura uma vantagem sobre o Nacional, que regista 17 entradas no plantel para a nova temporada.

"Neste momento, atravessamos um período de reconstrução. No jogo com o Rio Ave (1-1), já tivemos indicadores bastante positivos naquilo que é a nossa evolução, mas penso que o Sporting tem vantagem nisso", notou.

Sobre o embate diante dos vila-condenses, o técnico, de 36 anos, notou uma evolução no comportamento da equipa, em comparação com a partida da primeira jornada, diante do Gil Vicente, na qual madeirenses perderam por 2-0.

"Em função daquilo que foi o nosso primeiro jogo, apresentamos melhorias no segundo. O jogo em Vila do Conde foi interessante e próximo do que pretendemos, enquanto equipa técnica. Mas ainda estamos num processo de reconstrução, o que demora o seu tempo", sublinhou.

Deivison Souza, Miguel Baeza e Ivanildo Fernandes são baixas confirmadas devido a lesão, assim como Ulisses, que cumpre castigo após a expulsão na jornada passada.

Por sua vez, Lucas João já recuperou totalmente e pode ser convocado, ao passo que Motez Nourani evoluiu no tratamento e permanece em dúvida até à hora do jogo.

O Nacional, que soma um ponto, recebe no sábado o Sporting, que encabeça o quinteto de líderes, com seis, na terceira jornada da I Liga de futebol, a partir das 18:00, no Estádio da Madeira, sob arbitragem de Bruno Costa, da associação de Viana do Castelo.