Choupana vai encher para receber o campeão nacional

Os bilhetes para o jogo entre o Nacional e o Sporting, marcado para as 18 horas deste sábado, a contar para a 3.ª jornada da I Liga, já se encontram totalmente esgotados.

"Na parte da manhã de ontem esgotaram os ingressos para a Central Nascente, sendo nas últimas horas foram vendidos on-line os últimos bilhetes disponíveis para a Bancada Poente", informou o emblema madeirense.

O clube aconselha todos os adeptos a chegarem cedo ao Estádio da Madeira, de forma a evitar filas nas entradas. Recomenda ainda que sigam as orientações da PSP relativamente ao trânsito e, sempre que possível, optem por transportes partilhados.