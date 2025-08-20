Bruno Costa é o árbitro do Nacional-Sporting
Madeirense Anzhony Rodrigues foi o nomeado para dirigir o encontro entre Benfica e Tondela agendado para a noite de sábado.
O Conselho de Arbitragem da FPF revelou na tarde desta quarta-feira os árbitros nomeados para os encontros da terceira jornada da Liga Portugal Betclic (I Liga) e da Liga Portugal Meu Super (II Liga).
No jogo 'grande' a ter lugar na Madeira, com o campeão a subir até à Choupana para defrontar o Nacional, o árbitro escolhido foi Bruno Costa.
Na partida que tem início agendado para as 18 horas de sábado, no Estádio da Madeira, juiz de Viana do Castelo terá como auxiliares Jorge Fernandes e João Morte, sendo que José Bessa será o quarto árbitro.
Quanto ao VAR, João Bento e Pedro Felisberto foram os escolhidos.
Ainda nas partidas da I Liga a se realizarem no sábado, há a destacar o árbitro madeirense Anzhony Rodrigues que estará no Estádio da Luz, pelas 20h30, para ser o 'homem do apito' no encontro entre Benfica e Duelo. Andreia Sousa e David Soares são os árbitros assistentes, enquanto o quarto árbitro será António Nobre. Já a dupla Rui Costa e Carlos Campos foram nomeados para o VAR.
Outro árbitro de Viana do Castelo, Rui Lima, estará no Marítimo-Feirense
No que concerne à ronda da II Liga, o Marítimo-Feirense que tem lugar às 15h30 no domingo, tem como árbitro nomeado, outro juiz da Associação de Futebol de Viana do Castelo. Trata-se de Rui Lima que contará com Gonçalo Rodrigues e Rafael Formoso como seus auxiliares, enquanto Vítor Lopes é o quarto árbitro.
No VAR estarão Rui Soares e .Pedro Felisberto.
Eis as nomeações para os jogos da 3.ª jornada da I Liga:
Moreirense FC-Vitória Guimarães
Árbitro: João Pinheiro
Assistentes: Bruno Jesus e Luciano Maia
4.º árbitro: Humberto Teixeira
VAR: Cláudia Ribeiro
AVAR: Gonçalo Freire
Nacional-Sporting
Árbitro: Bruno Costa
Assistentes: Jorge Fernandes e João Morte
4.º árbitro: José Bessa
VAR: João Bento
AVAR: Pedro Felisberto
Arouca-Rio Ave
Árbitro: Hélder Carvalho
Assistentes: José Mira e Alexandre Ferreira
4.º árbitro: Flávio Jesus
VAR: Ricardo Moreira
AVAR: João Bessa Silva
Benfica-Tondela
Árbitro: Anzhony Rodrigues
Assistentes: Andreia Sousa e David Soares
4.º árbitro: António Nobre
VAR: Rui Costa
AVAR: Carlos Campos
Famalicão-Gil Vicente
Árbitro: Pedro Ramalho
Assistentes: Rui Teixeira e Diogo Pereira
4.º árbitro: Hélder Malheiro
VAR: Manuel Mota
AVAR: André Dias
FC Porto-Casa Pia
Árbitro: Sérgio Guelho
Assistentes: Hugo Santos e Miguel Martins
4.º árbitro: David Silva
VAR: Pedro Ferreira
AVAR: Hugo Ribeiro
Sp. Braga-AFS
Árbitro: João Gonçalves
Assistentes: Pedro Ribeiro e João Martins
4.º árbitro: Daniel Vale
VAR: Luís Ferreira
AVAR: Inácio Pereira
Estrela da Amadora-Alverca
Árbitro: Ricardo Baixinho
Assistentes: Pedro Mota e André Botelho
4.º árbitro: Flávio Duarte
VAR: Bruno Esteves
AVAR: Rúben Silva
Nomeações para a 3.ª jornada da Liga Portugal Meu Super:
D. Chaves-Felgueiras
Árbitro: Márcio Torres
Assistentes: José Pereira e André Ferreira
4.º árbitro: Flávio Lima
VAR: Tiago Martins
AVAR: Sérgio Piscarreta
Portimonense-Vizela
Árbitro: Luís Filipe
Assistentes: Hugo Ribeiro e Francisco Pereira
4.º árbitro: José Rodrigues
VAR: Bruno Rebocho
AVAR: Sílvia Domingos
Paços de Ferreira-U. Leiria
Árbitro: Vítor Ferreira
Assistentes: Daniel Santos e Carlos Dias
4.º árbitro: Tiago Sá
VAR: João Malheiro Pinto
AVAR: Nélson Pereira
Torreense-Académico de Viseu
Árbitro: Miguel Nogueira
Assistentes: Paulo Brás e Nuno Pires
4.º árbitro: Marcos Brazão
VAR: Tiago Martins
AVAR: Márcio Azevedo
FC Porto B-Farense
Árbitro: Diogo Rosa
Assistentes: Vasco Marques e Renato Carvalho
4.º árbitro: Gustavo Correia
VAR: João Casegas
AVAR: Nuno Eiras
UD Oliveirense-Sporting B
Árbitro: Carlos Macedo
Assistentes: João Macedo e Luís Costa
4.º árbitro: Fábio Melo
VAR: Manuel Oliveira
AVAR: Tiago Leandro
Leixões-Penafiel
Árbitro: Gonçalo Neves
Assistentes: Vanessa Gomes e Carlos Martins
4.º árbitro: Fábio Veríssimo
VAR: Vasco Santos
AVAR: André Neto
Marítimo-Feirense
Árbitro: Rui Lima
Assistentes: Gonçalo Rodrigues e Rafael Formoso
4.º árbitro: Vítor Lopes
VAR: Rui Soares
AVAR: Pedro Felisberto
Lusitânia Lourosa-Benfica B
Árbitro: Diogo Araújo
Assistentes: André Costa e Nélson Santos
4.º árbitro: Cláudio Pereira
VAR: Paulo Barradas
AVAR: Jonathan Babo