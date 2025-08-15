 DNOTICIAS.PT
Nacional - Sporting joga-se a 23 de Agosto às 18 horas

Foto ASPRESS

Alvinegros recebem a visita do campeão nacional no sábado dia 23, em jogo a contar para a terceira jornada da I Liga.

Foram conhecidos, na noite desta sexta-feira, os horários dos encontros das jornadas 3 e 4 da Liga Portugal Betclic.

Destaque para a visita do campeão nacional, Sporting ao Estádio da Madeira, para defrontar o CD Nacional. A partida da terceira jornada será jogada no sábado, dia 23 de Agosto pelas 18 horas.

Na ronda seguinte destaque para o clássico entre Sporting CP e FC Porto, agendado para o dia 30 de Agosto (sábado), às 20h30.

Nesta quarta jornada os alvinegros deslocam-se ao reduto do Casa Pia, numa partida que terá lugar também no sábado, pelas 15h30.

Antes, na 3.ª ronda, o dérbi entre Moreirense FC e Vitória SC está marcado para as 16 horas de sábado, 23 de Agosto. No mesmo dia o Benfica terá a visita do CD Tondela, às 20h30 horas. No domingo, 24 de agosto, o Casa Pia AC viaja ao reduto do FC Porto, às 18 horas.

Ainda nesta jornada, e garantindo o tempo de recuperação necessário para as equipas portuguesas que disputam competições europeias, na defesa do ranking nacional da UEFA, o encontro Estoril Praia–Santa Clara foi agendado para o dia 6 de Setembro.

Na 4.ª jornada, além do duelo entre leões e dragões, a abertura está marcada para sexta-feira, às 20h15 horas, com o duelo entre Gil Vicente FC e Moreirense FC. No sábado, o Vitória de Guimarães recebe o Arouca às 18 horas, com a ronda a terminar no domingo, com quatro partidas em disputa, entre elas o Alverca–Benfica (18 horas) e o Rio Ave FC–Sp. Braga (20h30 horas).

Fique a par dos horários de todos os jogos:

3.ª jornada:

Sábado, 23 de Agosto

Moreirense – Vitória SC, 16h00 - TVI

Nacional – Sporting, 18h00 - SportTV

Arouca – Rio Ave, 20h30 - SportTV

Benfica – Tondela, 20h30 - BTV

Domingo, 24 de Agosto

Famalicão – Gil Vicente, 15h30 - SportTV

FC Porto – Casa Pia, 18h00 - SportTV

Sp. Braga – AFS, 20h30 - SportTV

Segunda-feira, 25 de Agosto

Estrela Amadora – FC Alverca, 20h15 - SportTV

Sábado, 6 de setembro

Estoril Praia – Santa Clara, 20h30 - Sport TV

4.ª JORNADA

Sexta-feira, 29 de Agosto

Gil Vicente – Moreirense, 20h15 - SportTV

Sábado, 30 de Agosto

Casa Pia – Nacional, 15h30 - SportTV

AFS – Famalicão, 18h00 - SportTV

Vitória SC – Arouca, 18h00 - SportTV

Sporting – FC Porto, 20h30 - SportTV

Domingo, 31 de Agosto

Tondela – Estoril Praia, 15h30 - SportTV

Alverca – Benfica, 18h00 - SportTV

Santa Clara – Estrela Amadora, 20h30 - SportTV

Rio Ave – Sp. Braga, 20h30 - SportTV

