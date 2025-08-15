Nacional - Sporting joga-se a 23 de Agosto às 18 horas
Alvinegros recebem a visita do campeão nacional no sábado dia 23, em jogo a contar para a terceira jornada da I Liga.
Foram conhecidos, na noite desta sexta-feira, os horários dos encontros das jornadas 3 e 4 da Liga Portugal Betclic.
Destaque para a visita do campeão nacional, Sporting ao Estádio da Madeira, para defrontar o CD Nacional. A partida da terceira jornada será jogada no sábado, dia 23 de Agosto pelas 18 horas.
Na ronda seguinte destaque para o clássico entre Sporting CP e FC Porto, agendado para o dia 30 de Agosto (sábado), às 20h30.
Nesta quarta jornada os alvinegros deslocam-se ao reduto do Casa Pia, numa partida que terá lugar também no sábado, pelas 15h30.
Antes, na 3.ª ronda, o dérbi entre Moreirense FC e Vitória SC está marcado para as 16 horas de sábado, 23 de Agosto. No mesmo dia o Benfica terá a visita do CD Tondela, às 20h30 horas. No domingo, 24 de agosto, o Casa Pia AC viaja ao reduto do FC Porto, às 18 horas.
Ainda nesta jornada, e garantindo o tempo de recuperação necessário para as equipas portuguesas que disputam competições europeias, na defesa do ranking nacional da UEFA, o encontro Estoril Praia–Santa Clara foi agendado para o dia 6 de Setembro.
Na 4.ª jornada, além do duelo entre leões e dragões, a abertura está marcada para sexta-feira, às 20h15 horas, com o duelo entre Gil Vicente FC e Moreirense FC. No sábado, o Vitória de Guimarães recebe o Arouca às 18 horas, com a ronda a terminar no domingo, com quatro partidas em disputa, entre elas o Alverca–Benfica (18 horas) e o Rio Ave FC–Sp. Braga (20h30 horas).
Fique a par dos horários de todos os jogos:
3.ª jornada:
Sábado, 23 de Agosto
Moreirense – Vitória SC, 16h00 - TVI
Nacional – Sporting, 18h00 - SportTV
Arouca – Rio Ave, 20h30 - SportTV
Benfica – Tondela, 20h30 - BTV
Domingo, 24 de Agosto
Famalicão – Gil Vicente, 15h30 - SportTV
FC Porto – Casa Pia, 18h00 - SportTV
Sp. Braga – AFS, 20h30 - SportTV
Segunda-feira, 25 de Agosto
Estrela Amadora – FC Alverca, 20h15 - SportTV
Sábado, 6 de setembro
Estoril Praia – Santa Clara, 20h30 - Sport TV
4.ª JORNADA
Sexta-feira, 29 de Agosto
Gil Vicente – Moreirense, 20h15 - SportTV
Sábado, 30 de Agosto
Casa Pia – Nacional, 15h30 - SportTV
AFS – Famalicão, 18h00 - SportTV
Vitória SC – Arouca, 18h00 - SportTV
Sporting – FC Porto, 20h30 - SportTV
Domingo, 31 de Agosto
Tondela – Estoril Praia, 15h30 - SportTV
Alverca – Benfica, 18h00 - SportTV
Santa Clara – Estrela Amadora, 20h30 - SportTV
Rio Ave – Sp. Braga, 20h30 - SportTV