Bicampeão Sporting goleia '10' do Arouca e ascende à liderança

O bicampeão em título Sporting ascendeu hoje, provisoriamente, à liderança da I Liga portuguesa de futebol, com o pleno de triunfos, ao golear em casa o Arouca por 6-0, em encontro da segunda jornada.

Ricardo Mangas, aos 20 e 50 minutos, o colombiano Luis Suárez, aos 31, de penálti, e 62, e Francisco Trincão, aos 45 e 76, 'bisaram' para os 'leões', num jogo marcado pela expulsão do forasteiro Dylan Nandín, aos 30.

O Sporting, que se tinha estreado com um 2-0 no reduto do Casa Pia, encabeça, provisoriamente, o quarteto de líderes, junto a Sporting de Braga, Famalicão e Moreirense, todos com seis pontos, enquanto o Arouca, após o 3-1 ao AVS, manteve-se com três.