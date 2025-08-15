Treinador do Nacional espera uma boa resposta da equipa diante do Rio Ave

O treinador do Nacional, Tiago Margarido, disse hoje que a equipa está preparada para dar uma boa resposta frente ao Rio Ave, em antevisão ao jogo da segunda jornada da I Liga portuguesa de futebol, no domingo.

Na 'ressaca' da derrota por 2-0 frente ao Gil Vicente, Tiago Margarido elogiou a atitude dos jogadores durante a semana, que "correu bastante bem", manifestando "máxima confiança" num "bom desempenho" diante dos vila-condenses.

"O grupo percebeu os erros cometidos no último jogo e está com muita vontade de dar a volta", referiu o técnico, em conferência de imprensa, no Estádio da Madeira, no Funchal.

O conjunto às ordens de Sotiris Silaidopoulos ainda não disputou a primeira ronda, devido ao adiamento da partida frente ao Benfica, daí que seja mais difícil conhecer as ideias do recém-chegado técnico grego.

"Sabemos os padrões que utilizava no clube anterior, contudo, temos poucas informações, apesar de conhecermos bem os jogadores, até porque muitos deles transitam da época anterior", explicou.

Margarido mostrou-se feliz com o regresso de Pablo Ruan, que falhou a estreia no campeonato devido a lesão, tendo ainda revelado que Lucas João evoluiu positivamente e também pode ser convocado, permitindo ter mais alternativas.

"Conseguimos recuperar o Zé Vítor [cumpriu castigo] e o Laabidi, portanto, temos outro tipo de soluções para encarar o jogo. Como treinador, obviamente que fico satisfeito, pois isso permite ter um maior leque de opções para decidir em conformidade", notou.

Por outro lado, Deivison Souza, Miguel Baeza, Motez Nourani e Ivanildo Fernandes continuam lesionados e são baixas confirmadas.

Rio Ave e Nacional medem forças no domingo, às 15:30, em Vila do Conde, em encontro da segunda jornada, com arbitragem de Cláudio Pereira, da associação de Aveiro.