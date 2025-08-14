Madeirense Henrique Arreiol deixa Sporting e ruma à Polónia

O médio madeirense Henrique Arreiol despediu-se ontem do seu clube, o Sporting, e deverá rumar aos polacos do Légia de Varsóvia.

O jogador natural do Caniço, de 20 anos de idade utilizou as suas redes sociais para se despedir dos leões e onde não escondeu a profunda gratidão em vestir a camisola do Sporting ao longo das últimas sete épocas, com destaque para a época anterior onde actuou na equipa principal do Sporting por quatro ocasiões, tendo assim festejado o título de campeão nacional.

“Cheguei ao Sporting com apenas doze anos vindo da Madeira e trazia comigo o sonho de poder vir a ser jogador de futebol. Deixei a família e os amigos para trás e passei a viver na Academia. Ganhei novos amigos, novos treinadores e pessoas que me ajudaram e tomaram conta de mim.” Henrique Arreiol na sua página do Instagram

“Fui crescendo como pessoa e jogador com a ajuda de todos e perseguindo o sonho de um dia poder pisar Alvalade como jogador da equipa A. Felizmente pude transformar a imaginação em realidade e jamais vou esquecer aquele jogo. Hoje é o dia de dizer adeus. Sou grato por tudo o que fizeram por mim e levarei para a minha vida cada palavra, ensinamento e valor que me foi passado. Obrigado, Sporting Clube de Portugal”, pode ler-se ainda na mensagem deixada por Henrique Arreiol.

Quanto ao seu novo clube, tudo aponta que o médio madeirense, formado no CS Marítimo, irá assinar um quatro de quatro épocas pelo Légia de Varsóvia, equipa que na época passada terminou no quinto lugar da Liga polaca. Está temporada a formação está no segundo lugar após três jornadas do campeonato.

Nas competições europeias o Légia defronta esta noite, no seu reduto, o AEK Larnaca em jogo da segunda mão da pré-eliminatória da Liga Europa. Na primeira mão os polacos foram goleados no Chipre por 4-1.