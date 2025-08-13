Rui Veloso já em palco na Ilha Dourada

A celebração da Autonomia faz-se, esta noite, ao som de Rui Veloso. O músico, cantor e compositor português já subiu ao palco na Praça do Barqueiro, no Porto Santo.

O concerto está inserido nas Comemorações dos 50 anos da Autonomia da Madeira.

A organização está a cargo da Comissão Executiva da Estrutura de Missão para as Comemorações e dá seguimento às iniciativas iniciadas em Abril, aquando do concerto que assinalou o novo feriado do Dia da Autonomia.