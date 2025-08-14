Sporting de Braga vence Cluj e garante presença no play-off

O Sporting de Braga apurou-se hoje para o play-off de acesso à fase de liga da Liga Europa de futebol, ao vencer novamente os romenos do Cluj, por 2-0, na segunda mão da terceira pré-eliminatória.

Depois do triunfo por 2-1 na Roménia, os bracarenses confirmaram a qualificação no seu estádio, com dois golos do médio internacional uruguaio Rodrigo Zalazar, aos 19 e 45+4 minutos, o primeiro de grande penalidade.

No play-off, a derradeira ronda preliminar de acesso à fase de liga, os 'arsenalistas' vão defrontar o Lincoln Red Imps, que eliminou os arménios do Noah, visitando primeiro Gibraltar, em 21 de agosto, antes de jogarem em Braga, uma semana depois, no dia 28.