Nuno Maciel garante apoio à gastronómica do Caniço

“Este é um evento que já é uma referência na freguesia do Caniço e que continuará a ser apoiado pelo Governo Regional”. Palavras do secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, que esteve presente na abertura da Festa Gastronómica do Caniço, onde visitou os vários stands que fazem parte do certame que decorre até dia 21 de Agosto.

Segundo o governante, são eventos como este que honram as tradições e a cultura madeirense, um motivo para o Governo Regional continuar a garantir apoio financeiro. “Gastronomia é tradição, cultura e promoção da Região”, disse o responsável, destacando que através deste evento é possível confirmar a qualidade dos produtos regionais.

“Temos produtos de elevada qualidade e constatamos que muitas pessoas até não se importam de pagar um pouco mais quando se trata de um produto regional ou que tenha o selo Produto da Madeira. É esse o caminho que temos de trilhar”, disse o governante.

A Gastronómica do Caniço resulta de uma candidatura ao Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma da Madeira - PRODERAM, através da Associação de Casas do Povo da Região Autónoma da Madeira (ACAPORAMA), sendo o apoio previsto de 43.221,98 euros.

Do programa do evento destaca-se a realização de showcookings e animação musical com algumas bandas regionais. O folclore estará também presente neste evento.