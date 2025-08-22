Proporcionar experiências únicas e “mostrar uma Madeira que poucos conhecem”

‘WAndreVenture Photo Tours’ é o novo projecto presente na Região, que se compromete a proporcionar diversas experiências, entre elas gastronómicas e culturais, visitar locais pouco conhecidos e registar tudo em fotografias.

No ano passado André Ferreira, fotógrafo há mais de 10 anos, partiu numa viagem para a Tailândia, sozinho e sem qualquer plano delineado. Na mochila levava a vontade de experienciar os sítios como um verdadeiro local, mas desde logo sentiu dificuldade em filtrar as inúmeras sugestões que surgiam na internet.

Para além de ser ‘empurrado’ para os roteiros turísticos, rapidamente se apercebeu que nas dezenas de fotos que foi tirando, aparecer em algumas delas tornou-se um verdadeiro desafio.

Foi esta experiência que me deu a ideia de criar este projecto, porque pensei porque não levar para a Madeira esta ideia e reunir um conjunto de experiências autênticas. Tenho conhecimento de alguns locais que não são tão frequentados e que permitem que as pessoas se conectem realmente com a natureza e sintam o que é realmente viver a Madeira. Pensei que deveria seguir com esta ideia, porque sou fotógrafo e para além de proporcionar estas experiências, posso criar imagens únicas das pessoas enquanto desfrutam das mesmas. André Ferreira

As experiências, de acordo com André Ferreira, podem ser de meio dia ou de um dia inteiro, este última, que se inicia com o nascer do sol e termina quando este se põe.

“Os nossos itinerários não se resumem a paisagens, também temos parcerias com restaurantes locais, porque apesar de ser um projecto direcionado para a natureza, não podemos descurar da experiência gastronómica e cultural que representam o que é a Madeira. Damos essa possibilidade aos nossos clientes de degustar as nossas iguarias e, de serem eles próprios a fazê-las, como verdadeiros locais, seja uma espetada ou a nossa poncha”, referiu, adiantando ainda que já está a “criar ainda mais pontos de serviços, para enriquecer ainda mais a experiência”.

André Ferreira não quer massificar o ‘WAndreVenture Photo Tours’, porque a sua essência é personalizar a experiência de acordo com a motivação da viagem e as preferências do cliente, com o intuito de oferecer, de forma intimista, “um roteiro de experiências e de paisagens aos visitantes, para que sintam o que é verdadeiramente a Madeira e levem, nas fotos, uma forma de revisitar as memórias e reavivar as emoções que sentiram enquanto aqui estiveram”.

