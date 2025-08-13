Céu com poucas nuvens esta quinta-feira
O Instituto Português do Mar e Atmosfera prevê para esta quinta-feira, 14 de Agosto, períodos de céu muito nublado, apresentando-se em geral pouco nublado na vertente sul da ilha da Madeira. O vento soprará fraco a moderado (10 a 30 km/h) de norte/nordeste.
Está prevista ainda uma pequena descida de temperatura nas terras altas da ilha da Madeira.
No Funchal o céu vai estar em geral pouco nublado e o vento fraco (inferior a 15 km/h).
Na costa norte as ondas serão de norte com 1 a 1,5 metros e na costa sul do quadrante sul com 1 metro, tornando-se gradualmente inferiores a 1 metro. A temperatura da água do mar rondará os 22/23ºC.