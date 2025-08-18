Incêndio em mato no Campanário mobiliza 17 operacionais e foi dominado em pouco mais de uma hora

Na madrugada desta segunda-feira, 18 de Agosto, um incêndio em mato deflagrou na zona dos Terreiros, Campanário. O alerta foi dado ao Comando Regional de Operações de Socorro pelas 04h51.

Em resposta, foram mobilizados, em triangulação de meios, 17 operacionais e seis veículos dos corpos de bombeiros da Ribeira Brava e Ponta do Sol, Câmara de Lobos e Sapadores do Funchal. Foi ainda accionada a PSP e a Polícia Florestal.

De acordo com a Protecção Civil, o incêndio, que se desenvolveu numa área de difícil acesso aos meios terrestres, foi dominado pelas 06h09. O combate exigiu a progressão de equipas apeadas, que, munidas de ferramentas manuais, asseguraram a rápida extinção e a consolidação do perímetro.