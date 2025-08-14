Casa Santo António põe o seu sótão a poucos passos de distância

Aceder ao sótão não tem de ser sinónimo de esforço ou improviso. Cada projecto começa com uma ideia e constrói-se degrau a degrau. Para isso, as escadas retráteis, disponíveis na Casa Santo António, são uma boa alterativa para chegar a zonas mais isoladas da casa.

O objectivo é o mesmo de todas as outras escadas, proporcionar uma via de acesso a zonas superiores, de preferência de forma prática e segura. No entanto, o seu principal elemento distintivo é o seu carácter recolhível.

Discretas quando recolhidas e estáveis durante a utilização, estas escadas distinguem-se também pela facilidade de instalação, pela estrutura robusta e pela forma como se integram em qualquer ambiente doméstico.

São fabricadas em aço, com tubo de suporte resistente, molas amortecedoras que facilitam o movimento e um corrimão que acrescenta segurança no acesso. Para além do conforto de utilização, este modelo cumpre todas as normas técnicas e de segurança.

Visite uma das lojas Casa Santo António para conhecer melhor este produto e garantir a solução ideal para o seu lar.

A Casa Santo António está no mercado regional desde 1931, tem quatro lojas na cidade do Funchal, na Rua Direita, no Caminho do Pilar, no Palheiro Ferreiro e na Rua 5 de Outubro.

Casa Santo António - Tudo para Construção Civil

Para mais informações:

Contacto: 291 700 010

E-mail: [email protected]

Conheça mais sobre os serviços e os produtos da empresa no site.