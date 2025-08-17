Muito calor e poucas nuvens este domingo na Madeira
O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) prevê que, na Madeira, esta seja um domingo com céu em geral pouco nublado ou limpo.
O vento será fraco a moderado (10 a 30 km/h) de norte.
Quanto à temperatura, esta vai oscilar entre os 21.ºC de mínima e os 28.ºC de máxima na Madeira. No Porto Santo, a temperatura vai variar entre os 21.ºC de mínima e os 25.ºC de máxima.
Para o Funchal está previsto céu geralmente pouco nublado ou limpo. O vento será fraco (inferior a 15 km/h).
Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta para ondas de noroeste com 1 metro, passando a ondas de norte/nordeste com 1 a 1,5 metros na Costa Norte. Já para a Costa Sul são esperadas ondas do quadrante sul com 1 metro.
A temperatura da água do mar irá variar entre 22 e os 24 ºC.