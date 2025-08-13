Muito calor e poucas nuvens esta quarta-feira na Madeira
Regiões montanhosas estão hoje sob aviso laranja para tempo quente, que será amarelo na costa Sul
O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) prevê que, na Madeira, esta seja uma quarta-feira com céu em geral pouco nublado, apresentando períodos de maior nebulosidade na vertente norte da ilha da Madeira e na ilha do Porto Santo.
IPMA prolonga avisos para tempo quente nas regiões montanhosas e costa sul
O calor vai continuar nos próximos dias. O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) prolonga na costa sul e nas regiões montanhosas os alertas devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.
O vento será fraco a moderado (10 a 30 km/h) de nordeste, por vezes forte (até 40 km/h) nos extremos leste e oeste da ilhada Madeira.
Quanto à temperatura, esta vai oscilar entre os 22.ºC de mínima e os 27.ºC de máxima na Madeira. No Porto Santo, a temperatura vai variar entre os 21.ºC de mínima e os 26.ºC de máxima.
Para o Funchal está previsto céu geralmente pouco nublado. O vento será fraco (inferior a 15 km/h).
Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta para ondas de norte com 1 a 2 metros na Costa Norte. Já para a Costa Sul são esperadas ondas inferiores a 1 metro. A temperatura da água do mar irá variar entre 23 e os 24 ºC.