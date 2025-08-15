Greve de trabalhadores dos museus com elevada adesão mas pouco impacto no turismo

O escasso movimento de turistas junto aos monumentos e museus nacionais em Belém, Lisboa, quase fazia passar despercebida a greve que os trabalhadores cumprem hoje ao trabalho em dia feriado, cuja adesão rondou os 100%, segundo o sindicato.

Os trabalhadores da portaria e vigilância dos 38 equipamentos da Museus e Monumentos de Portugal regressaram hoje à greve no quadro da paralisação em dias feriados que tem decorrido ao longo do ano, e que foi convocada pela Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais (FNSTFPS).

Em frente ao Mosteiro dos Jerónimos concentrava-se um piquete de greve, que ia distribuindo folhetos informativos aos poucos turistas que muito espaçadamente surgiam a pedir informações sobre o encerramento do monumento.

Segundo Catarina Simão, dirigente sindical, o dia de hoje não espelha o que se tem passado nas greves anteriores, em que dezenas de turistas se concentram à porta dos edifícios fechados, a reclamar e a manifestar a sua frustração, formando filas que chegaram até à entrada do Planetário.

Hoje, a única fila visível era a que se formava à entrada da Igreja do Mosteiro dos Jerónimos, que permanecia aberta a visitantes.

Catarina Simão explicou à Lusa que a justificação para esta mudança se deve às placas informativas sobre a greve, previamente colocadas à frente dos equipamentos, que não deixaram que os turistas fossem apanhados totalmente de surpresa.

"Hoje excecionalmente está muito pacifico", pois nas greves anteriores "houve situações complicadas de muito conflito", disse a sindicalista, mostrando-se convicta de que as placas com informação foram um "fator desmobilizador de quem possivelmente estaria na fila a esta hora para entrar".

A dirigente da FNSTFPS lembrou que a contestação dos trabalhadores começou há mais de um ano, em abril do ano passado.

"Com a extinção da DGPC [Direção-Geral do Património Cultural] e a criação de uma entidade pública empresarial, os trabalhadores viram alterado o pagamento em dia de feriado e estão em greve a todos os feriados nacionais, para um pagamento justo do trabalho", afirmou.

De acordo com a sindicalista, há trabalhadores "a receber pouco mais de 20 euros - 22 euros -, quando o salário de assistente técnico não chega a mil euros e o pagamento do trabalho em dia de feriado não chega a 50%, portanto, nem é um dia de trabalho".

O universo abrangido não chega às quatro centenas de trabalhadores, o que significa que os valores em causa "são cerca de 200 mil euros por ano", respeitantes a oito feriados nacionais (aqueles em que os museus habitualmente estão abertos), ou seja, "oito dias de trabalho para pagar a estes trabalhadores", acrescentou.

Em causa estão apenas trabalhadores da vigilância e receção, uma vez que os outros assistentes técnicos da área administrativa dos museus gozam os feriados.

"Vamos continuar até que o Governo apresente uma proposta válida que os trabalhadores queiram aceitar", assegurou Catarina Simão, manifestando-se, contudo, "muito expectante", com a "abertura" manifestada pelo novo Governo.

"A ministra [da Cultura, Margarida Balseiro Lopes], com quem nos reunimos no dia 15 de julho, informou que tinha umas ideias, que não podia ainda apresentar aos sindicatos, mas que iria falar com executivo e depois apresentaria a proposta".

De acordo com os dados da FNSTFPS, hoje, na zona da Grande Lisboa, encontram-se encerrados o Mosteiro dos Jerónimos, o Museu dos Coches, o Museu Nacional de Arte Antiga, o Museu do Teatro, o Museu Nacional do Azulejo, a Casa-Museu Anastácio Gonçalves e o Palácio de Mafra.

O Museu Nacional de Arte Popular abriu e o Picadeiro Real está também aberto mas com condicionamentos.

A sul, mantiveram as portas fechadas a Fortaleza de Sagres e o Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo (Évora), ao passo que na zona Centro não abriram ao público o Convento de Cristo (Tomar), o Museu de Alcobaça, o Museu Nacional de Conímbriga (em Condeixa-a-Velha), enquanto o Museu Nacional Grão Vasco (Viseu) abriu, mas com condicionamentos.

No Norte do país, o Museu Alberto Sampaio, o Paço dos Duques de Bragança e o Castelo de Guimarães estão também fechados, disse Catarina Simão, adiantando não conseguir saber se o Museu Dom Diogo de Sousa (Braga) está fechado ou aberto, pois os responsáveis estão incontactáveis devido aos incêndios perto da região.

A Torre de Belém, o Museu Nacional de Arqueologia e o Museu Nacional de Dança não entram nesta equação, uma vez que estão encerrados para obras, no âmbito do PRR (Plano de Recuperação e Resiliência).

Catarina Simão lembrou que o próximo feriado nacional se assinala no dia 05 de outubro e que, se até lá a situação dos trabalhadores não estiver resolvida, os museus e os monumentos nacionais voltarão a fechar as suas portas.