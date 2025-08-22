Saiba quais as notícias que marcam esta sexta-feira

O secretário de Estado da Proteção Civil, Rui Rocha, reúne-se hoje com os presidentes dos municípios e com as associações humanitárias de bombeiros voluntários de Ponte da Barca e Vila Real, na sequência dos incêndios rurais das últimas semanas.

Os dois concelhos da região Norte registaram fogos de grande dimensão. No que teve início em Ponte da Barca (distrito de Viana do Castelo) no final de julho e durou cerca de uma semana, as chamas atingiram uma área total 7.550 hectares, dos quais 5.786 incluídos no Parque Nacional da Peneda-Gerês.

Em Vila Real teve início um fogo que se estendeu a Mondim de Basto e queimou 6.000 hectares na serra do Alvão durante 12 dias, atingindo área de parque natural, muita área de pasto e floresta.

Os encontros decorrem nas câmaras municipais dos dois concelhos. De manhã Rui Rocha estará em Ponte da Barca e à tarde em Vila Real.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

A Feira do Livro do Porto dá hoje início a mais uma edição nos jardins do Palácio de Cristal, desta feita com o cantor e escritor Sérgio Godinho no centro das atenções.

No dia em que começa a feira, abre, na Biblioteca Municipal Almeida Garrett, a exposição "O Meu Sérgio", um projeto de Tiago Manuel inspirado na obra de Sérgio Godinho e que reúne obras de oito autores portugueses de Banda Desenhada.

Também a partir de hoje fica patente a mostra "Os Amigos do Gaspar", que vai permitir assistir a episódios, ouvir canções, fazer fantoches, participar em jogos ou apreciar a instalação artística, ao vivo e a cores, de várias das marionetas que estiveram na base desta série que contou com músicas de Godinho como "É Tão Bom".

No sábado, Sérgio Godinho vai ser distinguido com a tília de homenagem e com a medalha de honra da cidade, seguindo-se uma conversa no Auditório da biblioteca, conduzida pelo comissário da homenagem, o editor Francisco José Viegas. No último dia da feira, em 07 de setembro, vai haver um concerto de Sérgio Godinho, com Manuela Azevedo como convidada.

DESPORTO

A seleção portuguesa de canoagem tem a primeira possibilidade de conquistar uma medalha nos Mundiais de Milão, destacando-se a embarcação de K4 500 metros masculino, atual campeão da Europa.

Gustavo Gonçalves, João Ribeiro, Messias Baptista e Pedro Casinha apuraram-se diretamente para a final, agendada para as 14:11 (hora em Lisboa), sem passar pelas meias-finais, enquanto as jovens Beatriz Fernandes e Inês Penetra fizeram história ao levar, pela primeira vez, as canoas femininas a uma final dos mundiais absolutos, no caso em C2 500 metros, a partir das 14:25.

Fernando Pimenta continua a defesa do título mundial de K1 1.000 metros, agora numa semifinal complicada, às 09:38, que junta os quatro melhores do ano na distância, incluindo o húngaro Balint Kopasz e o checo Josef Dostal, campeões olímpicos em Tóquio2020 e Paris2024, respetivamente.

ECONOMIA

O presidente da Reserva Federal (Fed) dos EUA vai discursar no simpósio anual em Jackson Hole, onde são esperadas pistas sobre a direção que irá seguir a política monetária norte-americana.

Este que será o último discurso de Powell enquanto presidente em Jackson Hole, antes do fim do seu mandato em maio, ocorre num cenário em que a Fed tem de equilibrar dois objetivos: a estabilidade de preços e o pleno emprego.

A próxima reunião do banco central norte-americano decorre de 16 a 17 de setembro e os mercados antecipam a possibilidade de um corte nos juros, uma medida que tem sido amplamente exigida pelo Presidente Donald Trump.

PAÍS

Os enfermeiros do Montepio Rainha D. Leonor, nas Caldas da Rainha, cumprem hoje um dia de greve convocada pelo Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP), em protesto pelas condições de trabalho e remuneratórias.

A paralisação tem por base, segundo o SEP, a situação "caótica" na associação mutualista, que presta serviços médicos, "devido à falta de enfermeiros e à desregulação dos horários". O sindicato diz que a administração procedeu à "alteração unilateral das condições de trabalho dos enfermeiros" e dos restantes profissionais, "reduziu as remunerações e desregulou os horários, provocando assim a crescente saída de enfermeiros da instituição". Quase dois meses passados sobre a apresentação de uma proposta sindical , os trabalhadores continuam sem uma resposta.

O Montepio Rainha D. Leonor foi fundado em 1860 e desde a década de 1900 disponibiliza serviços médicos aos seus associados. Tem uma Casa de Saúde, com internamento e serviço de banco a funcionar 24 horas e aberto à comunidade, bem como um Centro de Apoio aos Idosos e um Condomínio Residencial assistido.