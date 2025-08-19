Saiba o que hoje é notícia

Os pensionistas da Caixa Geral de Aposentações (CGA) recebem hoje a reforma de agosto segundo as novas taxas de retenção do IRS, ficando com uma pensão líquida superior à dos primeiros meses do ano.

À semelhança do que aconteceu em 08 de agosto com os pensionistas da Segurança Social, agora será a vez de os beneficiários da CGA sentirem o alívio fiscal trazido pela descida do IRS aprovada em julho no parlamento.

A percentagem de IRS a descontar mensalmente diretamente na pensão bruta é, a partir deste mês, mais baixa do que nos primeiros sete meses do ano, fazendo com que o valor líquido da pensão seja mais alto.

Para refletir a descida das taxas do IRS do 1.º ao 8.º escalão aprovada pela Assembleia da República, o Governo fixou novas tabelas de retenção na fonte, reduzindo as taxas que incidem mensalmente sobre os rendimentos pagos quer aos pensionistas, quer aos trabalhadores por conta de outrem.

Ao longo deste ano, há três tabelas mensais distintas: as que se aplicaram de janeiro a julho, as que se aplicarão em agosto e setembro, e outras para os meses de outubro, novembro e dezembro.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

A história das três escritoras que se juntaram para escrever "Novas Cartas Portuguesas" vai ser contada num espetáculo que se estreia hoje, num dos principais festivais internacionais de artes performativas, o Fringe de Edimburgo, na Escócia.

"The Three Marias: Women of Word" ("As Três Marias: Mulheres de Palavra", em tradução livre) combina teatro documental, poesia e performance contemporânea e versa sobre a amizade entre as escritoras Maria Teresa Horta, Maria Isabel Barreno e Maria Velho da Costa, e sobre o livro "Novas Cartas Portuguesas" (1972).

Com encenação de Wendy McEwan, a peça será interpretada por Eduarda Nogueira, Maria Barros e Isabella Dellazari Velarde.

A peça vai estar em cena em Edimburgo entre hoje e sábado.

INTERNACIONAL

Os líderes dos 27 países da União Europeia (UE) reúnem-se hoje por videoconferência para discutir os resultados do encontro em Washington com os presidentes norte-americano e ucraniano, Donald Trump e Volodymyr Zelensky, sobre o conflito na Ucrânia.

Na capital federal norte-americana, Zelensky esteve acompanhado por uma delegação europeia de alto nível que integrou os presidentes francês, Emmanuel Macron, e finlandês, Alexander Stubb, e os chefes dos governos alemão, Friedrich Merz, britânico, Keir Starmer, e italiano, Giorgia Meloni.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, também participaram no encontro com Trump em Washington.

A UE, em conjunto com os Estados Unidos, vai "continuar a trabalhar para uma paz duradoura" na Ucrânia, considerando que "é vital para os interesses securitários do continente europeu", referiu o presidente do Conselho Europeu, António Costa, ao anunciar a videoconferência de hoje de caráter extraordinário.