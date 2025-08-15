Trump e Putin "cara a cara" no Alasca para falar de guerra e paz

O futuro da Ucrânia passa hoje pelo Alasca, onde os presidentes norte-americano e russo vão falar sobre a guerra que a Rússia iniciou quando invadiu o país vizinho em fevereiro de 2022.

A cimeira entre Donald Trump e Vladimir Putin vai realizar-se numa base militar perto de Anchorage, a capital do estado norte-americano do Alasca, a partir das 11:30 locais (20:30 em Lisboa).

Depois de uma primeira conversa apenas com a presença de intérpretes, delegações dos dois países vão juntar-se a Trump e a Putin numa reunião que incluirá um almoço de trabalho.

O encontro tem sido considerado decisivo para tentar pôr fim ao pior conflito na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1045), mas nenhum líder europeu foi convidado, nem mesmo Volodymyr Zelensky, Presidente da Ucrânia, uma das partes do conflito.

Hoje também é notícia:

CULTURA

Os trabalhadores dos museus e monumentos nacionais cumprem hoje nova greve ao trabalho em dias feriados, pedindo uma "justa compensação" e com a federação sindical a lamentar a falta de respostas do Governo.

Os trabalhadores exigem a justa compensação do trabalho prestado em dias feriados e também do trabalho suplementar, que consideram ser insuficientemente pago, e só até duas horas suplementares, embora por vezes tenham de trabalhar mais do que esse tempo no total.

Num texto partilhado no seu 'site' na quinta-feira, a Museus e Monumentos de Portugal alertava para possíveis "perturbações no acesso aos museus e monumentos" sob gestão da empresa pública e lembrava que os bilhetes já comprados poderão ser trocados ou reembolsados através de pedido para a Blueticket.

DESPORTO

A segunda jornada da I Liga de futebol arranca em Vila das Aves, com o AVS a receber o Casa Pia, dois emblemas que começaram a edição 2025/26 com derrotas e que tentam somar os primeiros pontos.

Na primeira ronda, os avenses foram a Arouca perder por 3-1, enquanto os 'gansos' foram derrotados por 2-0 na receção ao Sporting, atual detentor do título.

Em dia de feriado, o encontro está agendado para as 15:30.

+++

Os ciclistas mais rápidos têm a derradeira oportunidade na oitava etapa da 86.ª Volta a Portugal, para a qual o russo Artem Nych (Anicolor-Tien21) parte com uma liderança reforçada após a subida à Torre.

O bicampeão em título saiu líder da sétima etapa e vai partir para os 178,2 quilómetros entre Ferreira do Zêzere e Santarém com 46 segundos de vantagem sobre o colega francês Alexis Guérin e 01.20 minutos sobre o colombiano Jesús Peña (AP Hotels&Resorts-Tavira-Farense), que é terceiro.

O pelotão sai da Praça Dias Ferreira às 13:00, enquanto a chegada à Avenida Dom Afonso Henriques, já em Santarém, está prevista para as 17:24.

SOCIEDADE

Observadores meteorológicos/geofísicos do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) fazem greve pela integração numa carreira única, ação convocada pela Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais (FNSTFPS).

Em causa, segundo a estrutura sindical, estão cerca de 60 trabalhadores que desempenham as mesmas funções, mas que estão em quatro carreiras distintas, com salários diferentes e perspetivas diferentes de progressão na carreira.

Orlando Almeida, dirigente da FNSTFPS, disse à Lusa que a paralisação de 24 horas pode vir a afetar o serviço de informação meteorológica prestado aos aeroportos e aeródromos.