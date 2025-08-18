Reunião entre Trump e Zelensky é uma das notícias marca esta segunda-feira

O Presidente norte-americano, Donald Trump, reúne-se hoje com o homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, que se desloca à Casa Branca acompanhado por uma "frente unida" de líderes europeus para discutir um acordo de paz na Ucrânia.

A reunião de hoje em Washington foi marcada no sábado, após a cimeira entre o líder norte-americano e o homólogo russo, Vladimir Putin, na véspera, no Alasca, que terminou sem um acordo de cessar-fogo, como pretendia Donald Trump.

Zelensky viaja para os Estados Unidos acompanhado por uma importante comitiva europeia em representação da 'Coligação dos Dispostos', que inclui a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e os líderes de França, Reino Unido, Alemanha, Finlândia e Itália, além do secretário-geral da NATO.

Hoje, também é notícia:

DESPORTO

O encontro entre o Gil Vicente o FC Porto, marcado para Barcelos, fecha hoje a segunda jornada da I Liga portuguesa de futebol, com as duas equipas com possibilidades de se juntarem ao quarteto da frente.

Os 'dragões' entraram na prova com um triunfo por 3-0 na receção ao Vitória de Guimarães, na estreia do italiano Francisco Farioli, com dois golos do espanhol Samu, depois do brasileiro Pepê inaugurar o marcador.

Por seu lado, o Gil Vicente, de César Peixoto, esteve também em evidência na primeira ronda, ao triunfar por 2-0 na deslocação ao reduto do Nacional, graças aos tentos de Pablo e Luís Esteves.

Desta forma, os dois clubes podem juntar-se a Sporting, o bicampeão em título, Sporting de Braga, Famalicão e Moreirense, as quatro equipas que, até agora, venceram os seus dois encontros na edição 2025/26 da I Liga.

PAÍS

O prazo para oficializar as candidaturas às eleições autárquicas de 12 de outubro termina hoje, devendo as listas ser entregues na comarca cível do município a que se candidatam, segundo a Comissão Nacional de Eleições (CNE).

De acordo com o mapa com o calendário publicado pela CNE no seu sítio na internet, partidos políticos, coligações de partidos e grupos de cidadãos eleitores (GCE) têm até às 18:00 para apresentarem as candidaturas às eleições autárquicas perante o juiz de comarca competente em matéria cível com jurisdição na sede do respetivo município.

No final deste dia, as listas candidatas apresentadas serão afixadas imediatamente à porta do edifício do tribunal e na terça-feira o juiz sorteará a ordem das listas no boletim de voto, sendo o resultado enviado à CNE e ao presidente da Câmara. Decorre então um período de cinco dias para que o juiz analise a conformidade das listas com a lei e para que os partidos ou movimentos de cidadãos possam impugnar a regularidade do processo ou a elegibilidade de qualquer candidato.

Em 12 de outubro os eleitores votam para eleger os executivos e as Assembleias Municipais de 308 municípios. Serão também eleitas 3.259 Assembleias de Freguesia, mais 167 do que nas últimas autárquicas, devido à reposição de 302 freguesias agregadas em 2012, por desagregação de 135 uniões de freguesia.

SOCIEDADE

Os dois aviões Fire Boss provenientes da Suécia, ao abrigo do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, devem chegar hoje a Portugal e começar a operar na terça-feira, depois de um atraso devido a constrangimentos na entrega, que estava programada para domingo.

Marrocos disponibilizou também até quarta-feira os dois aviões Canadair enviados a Portugal no dia 10.

Portugal continental tem sido afetado por múltiplos incêndios rurais desde julho, sobretudo nas regiões Norte e Centro, num contexto de temperaturas elevadas que motivou a declaração de situação de alerta desde 02 de agosto.

Os fogos provocaram dois mortos, incluindo um bombeiro, e vários feridos, e destruíram total ou parcialmente casas de primeira e segunda habitação, bem como explorações agrícolas e pecuárias e área florestal.

Segundo dados oficiais provisórios, até 17 de agosto arderam 172 mil hectares no país, mais do que a área ardida em todo o ano de 2024.