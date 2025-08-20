Saiba o que hoje é notícia

O Benfica começa a jogar hoje em Istambul o grande objetivo da temporada, o acesso à Liga dos Campeões de futebol, na visita ao Fenerbahçe, do português José Mourinho, na primeira mão do 'play-off'.

Depois de ultrapassar o Nice na terceira pré-eliminatória, o Benfica defronta o emblema turco e vai tentar alcançar um bom resultado no sempre difícil e frenético estádio do Fenerbahçe, para depois assegurar um lugar na 'Champions' na decisiva segunda mão, no Estádio da Luz, em 27 de agosto.

O Fenerbahçe-Benfica está agendado para as 20:00 (22:00 horas locais) e terá arbitragem do alemão Daniel Siebert.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

O Festival Vilar de Mouros, em Caminha, distrito de Viana do Castelo, recebe entre hoje e sábado mais de 20 artistas e bandas, entre os quais James, Papa Roach, Refused e Da Weasel.

Até sábado, passam pelo festival -- que assinala 60 anos desde a primeira edição -- bandas como The Kooks, Stranglers, The Damned, Stereo MC's ou Girlband!, entre outras.

O primeiro festival de música do país, lançado pelo médico António Barge, aconteceu em 1965 e começou por ser um evento de divulgação da música popular do Alto Minho e Galiza.

A edição de 1971, que lhe deu a fama de 'Woodstock à portuguesa', contou com a presença, entre outros, de Elton John e Manfred Mann.

DESPORTO

A seleção portuguesa de canoagem estreia-se nos Mundiais de Milão com a responsabilidade de defender dois títulos alcançados em 2023, o de K1 1.000 metros e o de K2 500.

Há dois anos, Fernando Pimenta foi campeão K1 1.000 metros em Duisburgo, na Alemanha, enquanto João Ribeiro e Messias Baptista arrecadaram igualmente o ouro, em K2 500.

A dupla Ribeiro e Baptista entra hoje igualmente em ação, mas em K4 500 metros, juntamente com os estreantes Gustavo Gonçalves e Pedro Casinha, quarteto que em junho surpreendeu com o título europeu absoluto na sua primeira prova juntos.

LUSOFONIA, ÁFRICA E COMUNIDADES

O Presidente de Moçambique e os primeiros-ministros de Cabo Verde e de São Tomé e Príncipe participam na 9.ª Conferência Internacional de Tóquio para o Desenvolvimento de África (TICAD 9) que começa hoje.

Daniel Chapo tem encontros com o primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, entidades de instituições governamentais, parlamentares e responsáveis de empresas japonesas com interesses em Moçambique, bem assim com a comunidade moçambicana.

Também presente no encontro, que tem como tema 'Fortalecimento das parcerias para o desenvolvimento sustentável do continente africano', o primeiro-ministro de Cabo Verde, José Ulisses Correia e Silva, vai intervir no evento temático 'Construir um Sistema Alimentar Resiliente e uma Economia Local em África, ancorada na Economia Azul e na Agricultura', organizado pela Sasakawa Peace Foundation.

O chefe de Governo manterá também vários encontros bilaterais, incluindo uma reunião com o homólogo japonês.

A TICAD decorre até sexta-feira, com dezenas de encontros e debates que envolvem políticos, académicos, empresários e comunidade financeira internacional sobre o desenvolvimento de África.

PAÍS

A Confederação Nacional da Agricultura e a Avadouriense -- Associação dos Viticultores e da Agricultura Familiar Douriense realizam hoje uma conferência de imprensa, no Peso da Régua, sobre o que descrevem ser uma "crise sem precedentes" no Douro.

Os viticultores exigem "medidas urgentes" do Governo PSD/CDS-PP antes do início das vindimas, sublinhando que o corte de 15 mil pipas no benefício do vinho do Porto teve um "impacto devastador".

Os pequenos e médios viticultores vivem, segundo as estruturas representativas, uma "situação dramática", pelo que é urgente aplicar medidas de apoio direto e apostar na mitigação da crise no setor, garantindo a sua sustentabilidade.

O conselho interprofissional do Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto decidiu em julho que a Região Demarcada do Douro vai transformar um total de 75 mil pipas de mosto em vinho do Porto nesta vindima, menos 15 mil do que no ano passado.